Wegesperrung in Bad Münster
Der Metallsteg am Felseneck verliert seinen Unterbau
Der seit Jahren schon provisorische Metallsteg am Bad Münsterer Felseneck ist nach einem Abbruch des Unterbaus nicht mehr stabil
Der seit Jahren schon provisorische Metallsteg am Bad Münsterer Felseneck ist nach einem Abbruch des Unterbaus nicht mehr stabil.
Robert Neuber

Der Felsenweg mit dem provisorischen Metallsteg hinauf zum Felseneck musste gesperrt werden. Es gab wieder einen Abbruch des Unterbaus, sodass die Passage zu gefährlich wird. 

Lesezeit 2 Minuten
Der felsige Unterbau des eigentlich als Provisorium gedachten Metallstegs am Felseneck bei Bad Münster ist erneut weggebrochen. Damit ist die Passage nicht ungefährlich, der Weg wurde gesperrt.Es handelt sich dabei um einen felsigen Pfad, der von der Ringstraße an der Grundschule zum Aussichtspunkt am Felseneck führt – von dort konnte man entweder links weiter bergauf zum Felsentunnel und somit zum Rotenfels wandern oder geradeaus weiter hinab ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren