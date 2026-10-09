Wegesperrung in Bad Münster Der Metallsteg am Felseneck verliert seinen Unterbau Robert Neuber 09.10.2026, 13:14 Uhr

i Der seit Jahren schon provisorische Metallsteg am Bad Münsterer Felseneck ist nach einem Abbruch des Unterbaus nicht mehr stabil. Robert Neuber

Der Felsenweg mit dem provisorischen Metallsteg hinauf zum Felseneck musste gesperrt werden. Es gab wieder einen Abbruch des Unterbaus, sodass die Passage zu gefährlich wird.

Der felsige Unterbau des eigentlich als Provisorium gedachten Metallstegs am Felseneck bei Bad Münster ist erneut weggebrochen. Damit ist die Passage nicht ungefährlich, der Weg wurde gesperrt.Es handelt sich dabei um einen felsigen Pfad, der von der Ringstraße an der Grundschule zum Aussichtspunkt am Felseneck führt – von dort konnte man entweder links weiter bergauf zum Felsentunnel und somit zum Rotenfels wandern oder geradeaus weiter hinab ...







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