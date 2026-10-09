Der Felsenweg mit dem provisorischen Metallsteg hinauf zum Felseneck musste gesperrt werden. Es gab wieder einen Abbruch des Unterbaus, sodass die Passage zu gefährlich wird.
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Der felsige Unterbau des eigentlich als Provisorium gedachten Metallstegs am Felseneck bei Bad Münster ist erneut weggebrochen. Damit ist die Passage nicht ungefährlich, der Weg wurde gesperrt.Es handelt sich dabei um einen felsigen Pfad, der von der Ringstraße an der Grundschule zum Aussichtspunkt am Felseneck führt – von dort konnte man entweder links weiter bergauf zum Felsentunnel und somit zum Rotenfels wandern oder geradeaus weiter hinab ...