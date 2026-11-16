Harte Radelrampen der Nahe Der Meisenheimer Masterblaster ist eine böse Scharteke Robert Neuber 16.11.2026, 15:00 Uhr

i Der "Liebfrauenberg" in Meisenheim ist die Rampe zu einer ziemlich bösartigen Madame... Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute steht der „Meisenheimer Masterblaster“ auf dem Programm. Viel Spaß beim Nachradeln!

Von wegen „Liebfrauenberg“! Kaum biegt man vor der wunderschönen, alten Glanbrücke in Meisenheim nach links in die so schöngefärbte Straße ein, tut sich der stinkende Rachen dieser bösen, alten Scharteke auf. Die Steigung ist kernig, und als wir uns Anfang November hier im schweren Wiegetritt hinaufbissen, kam immerhin ein netter Junge aus einem Haus und rief uns ein „Bravo!







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