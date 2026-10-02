Zwischen Magie und Philosophie: Rainer Schneider lebt für den Zauber des Weinmachens. Im Weingut Stein spielt er mit Tradition und Neuerungen. Was den Kellermeister antreibt und wie ein kleiner Betrieb große Kreationen erschafft.
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Für Rainer Schneider ist und bleibt es einfach etwas Magisches: dieser Prozess, wenn Trauben gären, wenn Alkohol entsteht und im Zusammenspiel mit Süße und Säure das Fundament für allerlei Wein und Sekt liefern. Dabei ist der 42-Jährige auf dem Weingut Stein mit angeschlossener Sektkellerei in Oberhausen aufgewachsen, leitet den Familienbetrieb seit 2012 zusammen mit seiner Mutter Edith Schneider und beschäftigt sich täglich mit dem Genussmittel ...