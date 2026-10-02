Weinmachen im Wandel
Der magische Moment des Rainer Schneider aus Oberhausen
Rainer Schneider vom Weingut und Sektkellerei Stein in Oberhausen an der Nahe ist Winzer aus Leidenschaft. Nach der Lese hat er
Rainer Schneider vom Weingut und Sektkellerei Stein in Oberhausen an der Nahe ist Winzer aus Leidenschaft. Nach der Lese hat er im Keller alle Hände voll zu tun.
Markus Kilian

Zwischen Magie und Philosophie: Rainer Schneider lebt für den Zauber des Weinmachens. Im Weingut Stein spielt er mit Tradition und Neuerungen. Was den Kellermeister antreibt und wie ein kleiner Betrieb große Kreationen erschafft.

Lesezeit 3 Minuten
Für Rainer Schneider ist und bleibt es einfach etwas Magisches: dieser Prozess, wenn Trauben gären, wenn Alkohol entsteht und im Zusammenspiel mit Süße und Säure das Fundament für allerlei Wein und Sekt liefern. Dabei ist der 42-Jährige auf dem Weingut Stein mit angeschlossener Sektkellerei in Oberhausen aufgewachsen, leitet den Familienbetrieb seit 2012 zusammen mit seiner Mutter Edith Schneider und beschäftigt sich täglich mit dem Genussmittel ...
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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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