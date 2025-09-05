O b Politiker die Kunst des Wiederholens gut beherrschen (müssen), sei einmal dahin gestellt. Versuchen tun sie es allemal – und zwar oft!

Ein mulmiges Gefühl

Vermutlich deshalb: „Eins oft wiederholen! Unglaublich ist’s, was die öftere Wiederholung eines Dinges vermag“, fand Wolfgang Ratke (1571–1635), ein deutscher Pädagoge. Und der römische Dichter Horaz (65 bis 8 v. Chr.) wusste genau: „Zum zehnten Mal wiederholt, wird es gefallen.“ Eine ständige Wiederholung führt zur Überzeugung, könnte man also behaupten. So gesehen hat Oberbürgermeister Emanuel Letz in der Stadtratssitzung überzeugt, als er mehrfach ausdrücklich-eindringlich betonte, das Schicksal eines neuen provisorischen oder dauerhaften Löwenstegs hänge vom Zustand der Widerlager ab. 60.000 Euro hat der Rat frei gegeben, um das zu untersuchen. Irgendwie beschleicht mich nach der OB-Redundanz das mulmig-ungute Gefühl, dass dabei möglicherweise nichts Gutes herauskommen könnte und unterm Strich nur ein trotzig-trauriges „Wir haben es versucht“ übrig bleibt. Trotzdem: Auch nachdem Werner Keym gelesen hatte, dass zum Einstieg nur 60.000 Euro erforderlich sind, wirbt der Meisenheimer weiter für eine Spendenaktion der Bürger. „Bei über 3000 Unterschriften von Befürwortern ist das sicher möglich. Dabei geht es nicht darum, der Stadt Geld zu ersparen, sondern etwas für die Menschen in Bad Kreuznach zu tun, und zwar möglichst schnell! Mein Angebot, selbst 1000 Euro zu spenden, gilt weiterhin“, schreibt er.

Eine dürftige Resonanz﻿

i Der Start der Rad-Rundfahrt der Rad AG durch Bad Kreuznach war am Kornmarkt. Andreas Geers

Von der Löwensteg-Lücke sind vor allem Radfahrer betroffen. Es ist aber längst nicht die einzige Problemstelle im Stadtgebiet. Anlässlich des Stadtradelns 2025 rief die Rad-AG die politischen Entscheidungsträger im Stadtrat und im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr zu einer gemeinsamen Rundfahrt durch die Innenstadt auf. Die Rad-AG-Vorsitzenden Andreas Geers und Hermann Holste wollten den Ratsmitgliedern dabei einige gravierende Schwachpunkte der Rad-Infrastruktur und ihre Verbesserungsvorschläge vorstellen. Erwartungsgemäß mau fiel die Resonanz darauf aus. Letztlich radelten nur die üblichen Verdächtigen beim „Stadtradeln mit dem Stadtrat“ mit, die ohnehin regelmäßig mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind. So konnten Holste, der selbst für die Grünen im Stadtrat sitzt, und Geers an mitradelnden Ratsmitgliedern nur Stephanie Otto und Andrea Manz (beide Grüne), Juliane Mackeprang und Andreas Rapp (beide CDU) sowie Rolf Schneider (FDP) begrüßen. „Leider folgten der Einladung nur fünf Mitglieder des Stadtrates. Eine sehr dürftige Resonanz, wir hätten erwartet, dass viel mehr ihr Interesse an der Verbesserung der derzeitigen prekären Situation gezeigt hätten“, meinte Geers enttäuscht. Aber denken wir mal positiv: Höchstwahrscheinlich ist den an der Radtour uninteressierten 38 Ratsmitgliedern die Situation des städtischen Radwege-Flickenteppichs genau bekannt und sie wissen, wovon sie reden, wenn es um dieses Thema geht. Da kann man seine Kräfte für die erhitzten Debatten in den Gremien schon mal schonen, anstatt sich beim Radeln erschöpfend zu verausgaben.

Ein seltsames Badeverbot

i Ein Schild weist Gäste daraufhin, dass Baden verboten ist. Aus dieser Perspektive scheint deutlich, auf welches Becken sich das Verbot eigentlich bezieht. Lena Reuther

Es ist eben alles nur eine Frage der Perspektive. Doch während bei dem Angebot der Rad AG Mitradeln ausdrücklich erlaubt, sogar erwünscht war, heißt es hier: „Baden verboten.“ Das steht auf einem kleinen Wasserbecken unmittelbar neben den Gradierwerken im Kurpark. Auf Facebook hat jemand ein Foto vom Becken gepostet. Einige machen sich aufgrund dessen Größe über das Symbol lustig. Ein Nutzer schreibt etwa ironisch: „Bei den olympischen Abmessungen des Beckens könnte man ja schon mal in Versuchung geraten.“ Ein anderer fragt (wohl scherzhaft): „Tauchen ist erlaubt?“ Was auf dem Foto allerdings nicht zu sehen ist: Direkt nebenan befindet sich ein Tretbecken. Von dort hat man unmittelbare Sicht auf das Verbotsschild. Da liegt es nahe, dass sich das Schild auf dieses Becken bezieht und nicht auf das kleine. Klingt logisch, oder? Zugegeben: Zum Schmunzeln ist es schon und macht einmal mehr deutlich, dass Fotos eben oft nur einen Ausschnitt der Realität zeigen.

Eine tolle Unterstützung

i Beschäftigte der Diakonie-Werkstätten haben Schilder für die teilnehmenden Vereine angefertigt. Iris Lemler

Diese jungen Sportler werden so oder so wohl nicht baden gehen, weil sie Könner in ihrer Sportart sind: Vom 12. bis 14. September werden am Salinenwehr die Deutschen Schülermeisterschaft im Kanu-Slalom ausgetragen. Die Diakonie-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen leisten einen besonderen Beitrag zur Eröffnung am Freitag, 12. September, die um 15.30 Uhr mit einem Einmarsch von der Kanu-Slalom-Strecke zum Brauwerk beginnt: Beschäftigte aus dem Arbeitsbereich Holz haben Schilder für die Aufstellung der teilnehmenden Vereine angefertigt. Im Bereich EDV-Druck wurden dann die Oberflächen mit den Vereinsnamen bedruckt und veredelt. So erhält jeder Verein ein individuelles Schild für die Eröffnungszeremonie. Zuschauer sind ebenfalls willkommen, können entlang der Regattastrecke neben Waffelduft auch Wettkampfluft schnuppern. Rund 30 Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet haben ihre Teilnahme angekündigt. Insgesamt werden etwa 160 Sportlerinnen und Sportler im Alter von 10 bis 14 Jahren an den Start gehen, darunter auch vier vom KSV Bad Kreuznach, der die nationalen Meisterschaften ausrichtet, schreibt Iris Lemler für den KSV-Vorstand: „Für den individuellen Kleinauftrag erwiesen sich die Werkstätten als idealer Partner und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung.“

Die gelben Körbe

i Solche Sammelkörbe hat Merkelbach in seinen Fitnessstudios aufgestellt. Hans Gerhard Merkelbach

Und noch ein Unterstützer: Die Presseberichte über den Mangel an Lebensmitteln beim „Treffpunkt Reling“ und bei deren Lebensmittelausgabe „Kreuznacher Tafel“ veranlassen Stadtrat Hans Gerhard Merkelbach, zu einer Spendenaktion aufzurufen. In seinen Fitnessstudios werden Sammelkörbe aufgestellt, in denen die Gäste gut verpackte Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen sein soll, ablegen können. Auch Geldspenden können in spezielle Sammelbüchsen eingeworfen werden. Merkelbach hat bei Relingleiterin Daniela Essler nachgefragt, was besonders benötigt wird: Obst- und Gemüsekonserven, Reis, Mais, Mehl, Zucker, Kartoffelpüree, Tee und Kaffee sowie Hygieneprodukte, Deos, Zahnpasta und Hautcremes. „Gerade in schwierigen Zeiten, die von Krieg und explodierenden Kosten geprägt sind, müssen wir Solidarität zeigen mit Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns“, appelliert Merkelbach zu spenden.

Die letzte Bastion

i Bratwurst oder Döner? Das ist hier keine Frage. Thomas Scheffler

Last, but not least: „Steht Bad Kreuznach vor einem Dönerkrieg?“ Das fragt Thomas Schefller, als er diesen Werbeaufsteller des City-Grills am Kornmarkt sah – nach eigenen Worten „die letzte Bastion der echten Bratwurst und Currywurst“ mit dem Versprechen: „Gegen 32 Dönerläden hier in der Stadt. Wir halten durch.“ Bratwurst oder Döner? Das ist hier keine Frage ...