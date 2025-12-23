Der Lions-Kalender: Wohnmobil-Tour und 1000 Euro 

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Jetzt wird beschert – aber so richtig! Waren die bisher tollen Preise im Adventskalender des Lions Clubs Bad Kreuznach nur die Ouvertüre, so folgen nun, an Heiligabend, die Hauptpreise.

Und hier sind die Gewinne für den 24. Dezember:

Die Eura Mobil spendiert einen Gutschein für jeweils eine Woche Urlaub mit dem Reisemobil für die beiden Kalender mit den Nummern KH-256297 und KH-257788.

Die Sparkasse Rhein-Nahe gönnt einen Spargutschein im Wert von 1.000 Euro. Hier freut sich die Nummer KH-254501.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de