Der Lions-Kalender: Werkzeugkoffer und Eis-Gutscheine

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Der 5. Dezember steht an und dementsprechend wird das fünfte Türchen geöffnet. Gewinne gibt es einige – vielleicht haben Sie ja Glück. Alle Daumen sind gedrückt.

Und hier sind die Gewinne für den 5. Dezember: Die Allit AG Kunststofftechnik bringt Allit-Kalender unter die Menschen. Hier reüssieren die Kalender mit den Nummern KH-250634, KH-250983, KH-251221, KH-251860, KH-252163, KH-252201, KH-252492, KH-252542, KH-252692, KH-253852, KH-255335, KH-255449, KH-255754, KH-256498, KH-256590, KH-256614, KH-256618, KH-256706;, KH-256900 und KH-257615.

Außerdem gewinnen jeweils einen Kleinteilekoffer mit Tragekasten die Kalender KH-250497, KH-250536, KH-251042, KH-251262, KH-252071, KH-252510, KH-252668, KH-252787, KH-253092, KH-253238, KH-253720, KH-253870, KH-254174, KH-254369;, KH-254768, KH-255301, KH-256934, KH-257004, KH-257734 und KH-257919.

Einen Werkzeugkoffer sponsert Allit den Besitzern der Kennungen KH-250146, KH-251033, KH-251611, KH-252090, KH-252138, KH-253382, KH-253414, KH-253461, KH-253672, KH-254010, KH-254047, KH-255397, KH-255531, KH-256000, KH-256444, KH-256669, KH-256996, KH-257280, KH-257387 sowie KH-257632.

Die Blaue Eisdiele in der Mannheimer Straße hat Gutscheine in Höhe von jeweils 20 Euro für die Nummern KH-250245, KH-250578, KH-250617, KH-251051, KH-251088, KH-251858, KH-252095, KH-253429, KH-253776, KH-253831, KH-254811, KH-254951, KH-255563, KH-255806, KH-256088, KH-256427, KH-256526 und KH-257912 parat.

Und schließlich verschenkt das TUI Reisecenter Bad Kreuznach zwei Reisegutscheine im Wert von jeweils 100 Euro an die KH-250678 und KH-253289.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de