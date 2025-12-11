Der Lions-Kalender: Wer bekommt den Fernseher?

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Wie passt ein großer Fernseher in so ein kleines Türchen des Adventskalenders des Lions Clubs Bad Kreuznach? Man weiß es nicht, das muss der Zauber der nahenden Weihnacht sein.

Und hier kommen die Preise für den 12. Dezember:

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, kurz Dehoga, verteilt Gutscheine im Wert von 50 Euro an die Kalenderkennungen KH-250391, KH-250729, KH-251905, KH-256923 und KH-257575. Die Fernsehzentrale media@Home spendiert einen Gutschein für einen 55-Zoll-großen Smart-TV. Hier gewinnt die KH-251831.

Die Grass GmbH Ges. Beratung und Softwareentwicklung offeriert Geldgeschenke à 50 Euro. Freuen können sich hier die KH-251362, KH-252196, KH-254417, KH-255050, KH-255171 sowie die KH-255768. Das Restaurant Gramms im Hofgut Wißberg in St. Johann lässt einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für die KH-254999 springen.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de﻿