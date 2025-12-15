Der Lions-Kalender: Wein, Kunst und Bares

Auch hinter den Türchen Nummer 16 des Adventskalenders des Lions Club Bad Kreuznach befinden sich wieder starke Gewinne für alle, die ein bisschen Glück haben. 8000 Adventskalender wurden verkauft – mit so vielen Preisen wie nie. Und es geht immer weiter – bis zum 24. Dezember
Und hier sind die Gewinne für den 16. Dezember:
Die Farbwerkstatt Farbgestaltung & Oberflächentechnik hat Gutscheine für Farbberatung im Wert von jeweils 120 Euro mit dabei. Hier gewinnen die Kalender mit den Nummern KH-251343, KH-253221 und KH-257743. Gauch KG Kellereibedarf sponsert Gutscheine für ein Wein-Accessoire im Wert von 50 Euro. Hier freuen sich die KH-251491, KH-252408, KH-252629, KH-254325, KH-254795 sowie die KH-255909.
Die KH Förster Bauunternehmung GmbH & Co. KG stiftet Geldgeschenke à 50 Euro. Die Glücklichen sind hier die KH-250198, KH-250818, KH-251872, KH-252009, KH-252764, KH-252977, KH-253153, KH-255331, KH-257206 und die KH-257642. Die Kunstwerkstatt Bad Kreuznach verschenkt Gutscheine von 40 Euro an die KH-252176, KH-253474, KH-254973, KH-255535, KH-255959, KH-256670, KH-257131 und die KH-257541.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de