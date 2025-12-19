Der Lions-Kalender: Viel Lesefutter und schöne Haare

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinne fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Der vierte Advent kündigt sich mit großen Schritten an und das Kalenderspiel neigt sich langsam seinem Ende – für dieses Jahr. Schauen wir mal, was es noch zu gewinnen gibt.

Und das sind die Gewinne für den 20. Dezember:

Betten Winkler GmbH verschenkt 50-Euro-Gutscheine an die Kalender mit den Nummern KH-250553, KH-250897, KH-251488, KH-251628, KH-251745, KH-251959, KH-252669, KH-252963, KH-253181, KH-254093, KH-254143, KH-254962, KH-255214, KH-255611, KH-256110, KH-257486, KH-257839 und KH-257898.

Wer Lesefutter benötigt, wird in der Buchhandlung Leseratte fündig. Es gibt Gutscheine in Höhe von jeweils 15 Euro zu gewinnen. Künftig etwas mehr zu lesen haben die KH-250039, KH-250660, KH-252523, KH-253217, KH-253255, KH-253306, KH-254587, KH-255185, KH-255400, KH-256849, KH-256873, KH-256950, KH-257309, KH-257717 sowie KH-257959.

Das Restaurant im Gütchen sponsert ebenso Gutscheine – in Höhe von 50 Euro für die Kalender KH-250551, KH-250915, KH-253784, KH-254815 sowie KH-256713. Ein Wella Haarpflege-Set im Etui beglückt die KH-250757, KH-250810, KH-251269, KH-251413, KH-252476, KH-252525, KH-253029, KH-253447, KH-253492, KH-253584, KH-253662, KH-253702, KH-254145, KH-254412, KH-254489, KH-254915, KH-255216, KH-255222, KH-255430, KH-255510, KH-255973, KH-256093, KH-256135, KH-256666, KH-257252, KH-257294, KH-257357, KH-257724, KH-257822 und KH-257861.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de