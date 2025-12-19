Der Lions-Kalender: Viel Lesefutter und schöne Haare

Der vierte Advent kündigt sich mit großen Schritten an und das Kalenderspiel neigt sich langsam seinem Ende – für dieses Jahr. Schauen wir mal, was es noch zu gewinnen gibt.
Und das sind die Gewinne für den 20. Dezember:
Betten Winkler GmbH verschenkt 50-Euro-Gutscheine an die Kalender mit den Nummern KH-250553, KH-250897, KH-251488, KH-251628, KH-251745, KH-251959, KH-252669, KH-252963, KH-253181, KH-254093, KH-254143, KH-254962, KH-255214, KH-255611, KH-256110, KH-257486, KH-257839 und KH-257898.
Wer Lesefutter benötigt, wird in der Buchhandlung Leseratte fündig. Es gibt Gutscheine in Höhe von jeweils 15 Euro zu gewinnen. Künftig etwas mehr zu lesen haben die KH-250039, KH-250660, KH-252523, KH-253217, KH-253255, KH-253306, KH-254587, KH-255185, KH-255400, KH-256849, KH-256873, KH-256950, KH-257309, KH-257717 sowie KH-257959.
Das Restaurant im Gütchen sponsert ebenso Gutscheine – in Höhe von 50 Euro für die Kalender KH-250551, KH-250915, KH-253784, KH-254815 sowie KH-256713. Ein Wella Haarpflege-Set im Etui beglückt die KH-250757, KH-250810, KH-251269, KH-251413, KH-252476, KH-252525, KH-253029, KH-253447, KH-253492, KH-253584, KH-253662, KH-253702, KH-254145, KH-254412, KH-254489, KH-254915, KH-255216, KH-255222, KH-255430, KH-255510, KH-255973, KH-256093, KH-256135, KH-256666, KH-257252, KH-257294, KH-257357, KH-257724, KH-257822 und KH-257861.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de