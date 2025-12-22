Der Lions-Kalender: Sauber und mit Durchblick voran

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinne fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Endspurt beim Adventskalender des Lions Clubs Bad Kreuznach. Noch genau zwei Türchen gibt es zu öffnen – und dann ist der ganze Spaß vorbei. Zumindest bis zum nächsten Jahr.

Und das sind die Gewinne für den 23. Dezember:

Die Chemische Fabrik Dr. Stöcker hat viele Gewinne beigesteuert. Ein Innenraumreiniger-Set geht an die Kalender KH-250037, KH-250071, KH-250513, KH-250777, KH-251059, KH-251370, KH-251667, KH-251724, KH-251875, KH-252107, KH-252238, KH-252258, KH-252418, KH-252546, KH-252910, KH-253007, KH-253015, KH-253321, KH-253538, KH-253981, KH-254149, KH-254372, KH-254374, KH-254620, KH-254667, KH-255116, KH-255387, KH-255680, KH-255881, KH-256019, KH-256128, KH-257172, KH-257383, KH-257569, KH-257687 und KH-257880.

Über Lederbalsam können sich die KH-250125, KH-250304, KH-250369, KH-250372, KH-250450, KH-250559, KH-250778, KH-251376, KH-251523, KH-251632, KH-251715, KH-251863, KH-252220, KH-253021, KH-253072, KH-253091, KH-253226, KH-253251, KH-253475, KH-253486, KH-253955, KH-254013, KH-254014, KH-254963, KH-255000, KH-255561, KH-255933, KH-256527, KH-256573, KH-256760, KH-257152, KH-257485, KH-257572, KH-257767, KH-257802 und KH-257835 freuen. Scheibenreiniger geht an die KH-250057, KH-250323, KH-250744, KH-251182, KH-251562, KH-251659, KH-252689, KH-254431, KH-254660, KH-255200, KH-255605, KH-255999, KH-256904, KH-257212 sowie KH-257479.

Das Weinhaus Weigand & Klopfer hält ein Weinpräsent mit jeweils 6 Flaschen für die KH-250226, KH-251041, KH-251380 und die KH-252103 bereit.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de﻿