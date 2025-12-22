Der Lions-Kalender: Sauber und mit Durchblick voran

Endspurt beim Adventskalender des Lions Clubs Bad Kreuznach. Noch genau zwei Türchen gibt es zu öffnen – und dann ist der ganze Spaß vorbei. Zumindest bis zum nächsten Jahr.
Und das sind die Gewinne für den 23. Dezember:
Die Chemische Fabrik Dr. Stöcker hat viele Gewinne beigesteuert. Ein Innenraumreiniger-Set geht an die Kalender KH-250037, KH-250071, KH-250513, KH-250777, KH-251059, KH-251370, KH-251667, KH-251724, KH-251875, KH-252107, KH-252238, KH-252258, KH-252418, KH-252546, KH-252910, KH-253007, KH-253015, KH-253321, KH-253538, KH-253981, KH-254149, KH-254372, KH-254374, KH-254620, KH-254667, KH-255116, KH-255387, KH-255680, KH-255881, KH-256019, KH-256128, KH-257172, KH-257383, KH-257569, KH-257687 und KH-257880.
Über Lederbalsam können sich die KH-250125, KH-250304, KH-250369, KH-250372, KH-250450, KH-250559, KH-250778, KH-251376, KH-251523, KH-251632, KH-251715, KH-251863, KH-252220, KH-253021, KH-253072, KH-253091, KH-253226, KH-253251, KH-253475, KH-253486, KH-253955, KH-254013, KH-254014, KH-254963, KH-255000, KH-255561, KH-255933, KH-256527, KH-256573, KH-256760, KH-257152, KH-257485, KH-257572, KH-257767, KH-257802 und KH-257835 freuen. Scheibenreiniger geht an die KH-250057, KH-250323, KH-250744, KH-251182, KH-251562, KH-251659, KH-252689, KH-254431, KH-254660, KH-255200, KH-255605, KH-255999, KH-256904, KH-257212 sowie KH-257479.
Das Weinhaus Weigand & Klopfer hält ein Weinpräsent mit jeweils 6 Flaschen für die KH-250226, KH-251041, KH-251380 und die KH-252103 bereit.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de