Der Lions-Kalender: Pfannen und Möbelgutscheine

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinne fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Der letzte Gewinn-Doppelpack des Adventskalenders der Bad Kreuznacher Lions steht bevor. Gleich zwei Türchen werden geöffnet. So kurz vor Heiligabend kann man doch noch das ein oder andere Geschenk gut gebrauchen.

Und das sind die Gewinne für den 21. Dezember:

Die Firma Elo Stahlwaren Karl Grünewald & Sohn GmbH & Co. KG bietet sogenannte „relief Pfannen“ an. Hier greifen die Kalender mit den Nummern KH-250269, KH-254576, KH-255115 und KH-257683 zu. Ein Topfset „smart Steam“ geht jeweils an die Inhaber der Kalender mit den Kennnummern KH-251454, KH-252868, KH-255783 und KH-256023. Globus Handelshof Gensingen bringt 10-Euro-Gutscheine unters Volk. Hier gewinnen KH-250427, KH-252225, KH-252706, KH-253166, KH-254752, KH-255155, KH-255194, KH-256505, KH-256866 an KH-257466. Noch mehr Freuden, nämlich über jeweils einen 20-Euro-Gutschein, dürften die KH-252440, KH-252620, KH-252851, KH-253149, KH-253515, KH-255079, KH-255635, KH-256207, KH-257614 sowie KH-257700.

Kosmetik & Massagen Sylke Ingebrand bringt zwei Gutscheine à 50 Euro ins Rennen. Es gewinnen die KH-250939 und KH-255689. Der Verlag Matthias Ess spendiert zwei Buchpakete für die KH-253431 und die KH-257199. Die Nahewein-Vinothek im Dienheimer Hof spendiert Gutscheine in Höhe von jeweils 10 Euro für die Kalender KH-250610, KH-250693, KH-251891, KH-252144, KH-252239, KH-252508, KH-252928, KH-253520, KH-254606, KH-254716, KH-254939, KH-256149, KH-256773, KH-257414, KH-257430 und KH-257658.

Wingenter Gartenmöbel hat Geldgeschenk à 30 Euro in den Geschenkesack gepackt. Hier reüssieren die KH-250258, KH-252462, KH-252718, KH-253433, KH-254442, KH-254577, KH-255666, KH-256099, KH-256628 und KH-257507.

Und das sind die Gewinne für den 22. Dezember:

Die Firma Bernhard Glasreinigung offeriert zwei Gutscheine für eine Glasreinigung im Wert von jeweils 100 Euro. Den Durchblick haben hier die Kalender mit den Nummern KH-256234 und KH-256805.

Möbel Mayer hat Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro unter den Weihnachtsbaum gelegt. Hier werden die KH-252631, KH-252664, KH-253038, KH-253283, KH-254398, KH-256286, KH-257312 und die KH-257937 beschert.

Die Rechtsanwälte Neussel KPA; haben Gutscheine für das „Ristorante da Graziella“ an den Start gebracht (jeweils 100 Euro). Es gewinnen die Kalender KH-250662, KH-252554, KH-253681, KH-257009 und die KH-257047.

Der Rewe-Markt Onusseit OHG vergibt Gutscheine im Wert von 25 Euro an KH-250493, KH-250562, KH-251627, KH-253688, KH-253782, KH-254806, KH-254919, KH-256586, KH-256678 sowie KH-257982.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de