Der Lions-Kalender: Nun öffnen sich die Türchen

Jetzt wird’s spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Alle Jahre wieder, überschüttet der Lions-Club Bad Kreuznach, diejenigen, die einen der 8000 Adventskalender ergattert haben, mit Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Viele haben dem heutigen Tag entgegengefiebert, und nun ist er da. Mit Beginn des Dezembers lüftet der Oeffentliche Anzeiger die Geheimnisse des Kreuznacher Adventskalenders des Lions Club Bad Kreuznach.

Dabei gibt es wie jedes Jahr wunderbare Sachpreise wie zum Beispiel Fernseher, Smartphones, Tablets zu gewinnen. Ebenso sind Preise für Heimwerker, Werkzeug- und Kochbegeisterte dabei. Abgerundet wird das Ganze mit tollen Gutscheinen für je eine Woche Wohnmobil, Reisen, Gastronomie, Fitness, Haar- oder Körperpflege et cetera sowie durch Geldgeschenke.

Und hier sind die Gewinne für den 1. Dezember. Einen Gutschein von der Bitburger Brauerei in Höhe von jeweils 10 Euro gewinnen die Kalender mit den Nummern: KH-250426; KH-250519; KH-250638; KH-250874; KH-250940; KH-251447; KH-251857; KH-251968; KH-252139; KH-253471; KH-253586; KH-253695; KH-253964; KH-254333; KH-254521; KH-255315; KH-255713; KH-255860; KH-256026; KH-256278; KH-256448; KH-256945; KH-257581; KH-257638 und KH-257873.

Die Klinik Nahetal spendiert Geldgeschenke von jeweils 50 Euro an die Nummern KH-250865; KH-250900; KH-250954; KH-251349; KH-252124; KH-254160; KH-255264; KH-255410; KH-256239 und KH-25728.

Die Markus Schlarb GmbH spendiert einen Gutschein für Dachdecker- und Zimmererarbeiten im Wert von 800 Euro an den Kalender mit der Kennnummer KH-250143.

Das Restaurant Da Vinci hat Gutscheine à 50 Euro im Geschenkesack. Hier gewinnen die Nummern KH-250836; KH-252708; KH-253079; KH-253571 und KH-255789.

Die Erlöse des Kreuznacher Adventskalenders werden zu 100 % an Organisationen und Vereine an Projekte für Kinder und Jugendliche gespendet. Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Haus der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions Club Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de