Der Lions-Kalender: Mit iPad und Smartwatch in den Tag

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinnen fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Am 6. Dezember kommt ja bekanntlich der Nikolaus – und klar, heute fallen die Geschenke, die sich hinter den Türchen des Adventskalenders der Lions verbergen, etwas größer aus.

So spendiert die Kaiman GmbH ein Apple iPad Air für die Gewinnnummer KH-257901. Das Kosmetikstudio New Skin bringt den Kennziffern KH-257830 und KH-257949 jeweils einen 50-Euro-Gutschein.

Die Michelin Reifenwerke schicken jeweils einen Guide Michelin auf die Reise. Hier können sich die Inhaber der Kalender mit den Nummern KH-250468, KH-250761, KH-253114, KH-253768 und KH-256542 freuen. Vodafone RheinNahe sponsert eine Samsung Smartwatch für die Nummern KH-251464 und KH-253242 sowie KH-255624.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de