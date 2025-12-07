Der Lions-Kalender: Machen Sie sich fit fürs neue Jahr!

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Montags erwartet unsere Leser immer der Doppelpack: Gleich zwei Türchen des Adventskalenders der Bad Kreuznacher Lions werden geöffnet und die Geheimnisse dahinter werden gelüftet.

Und hier sind die Gewinne für den 7. Dezember:

Die Ewald-Gelatine GmbH belohnt den Inhaber des Adventskalenders mit der Nummer KH-257139 mit einem Reisegutschein in Höhe von 500 Euro. Der Juwelier Wirth sponsert fünf Geschenkgutscheine jeweils im Wert von 100 Euro an die Nummern KH-250109, KH-251190, KH-255619, KH-257474 sowie KH-257772. Einen Gutschein in Höhe von jeweils 30 Euro für eine Behandlung bei „Physio-Point“ gibt es für die KH-250254, KH-251643, KH-252257, KH-252338, KH-253102, KH-253708, KH-253894, KH-254046, KH-254359, KH-255665, KH-255917, KH-256084, KH-256217, KH-257463 und KH-257611.

Für den 8. Dezember gibt es folgende Preise abzuräumen:

Jeweils einen Gutschein „Erlebnis Schönheit“ im Wert von 50 Euro spendet die Anwaltskanzlei Roeren an die glücklichen Gewinner mit den Nummern KH-252405, KH-252987, KH-253537, KH-254228, KH-254632, KH-254655, KH-255721, KH-257026, KH-257726 und KH-257888. Das Gut Hermannsberg hat ein „Overnight Spezial“ für den Kalender KH-252209 parat.

Wer fitter werden will, der muss jetzt Glück haben. Joel Worx Training & Physiotherapie spendiert einen Gutschein „10er SmallGroup Ticket“ für die Nummern KH-251324 und KH-252155. Wagner „das neue LebensGEHfühl“ lässt Gutscheine für je ein Paar Jurtin medical Systemeinlagen springen. Hier gewinnen KH-252332, KH-253385 und KH-255549.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de﻿