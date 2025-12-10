Der Lions-Kalender: Kino genießen und eine Runde Golf

Auch hinter den Türchen Nummer 11 des Adventskalenders des Lions Club Bad Kreuznach befinden sich wieder starke Gewinne für alle, die ein bisschen Glück haben. 8000 Adventskalender wurden verkauft – mit so vielen Preisen wie nie.
Und hier sind die Gewinne für den 11. Dezember:
Das Cineplex verlost jeweils zwei Freikarten im Wert von 30 Euro an die Kalenderbesitzer KH-250338, KH-251752, KH-251902, KH-253083 und KH-256825. Die Enders & Zuhl Elektrotechnik GmbH spendiert einen Gutschein im Wert von 500 Euro für die KH-250735.
Auch der Golfclub Rheinhessen mischt mit. Hier gibt es einen Gutschein für einen Schnupperkurs à 2 Personen im Wert von 75 Euro abzustauben. Hier freuen sich die KH-253366 und die KH-257436.
Susanne Rothenbach Fotografie lässt einen Gutschein für eine „Fotosession Mini“ springen. Hier profitiert die KH-257068. Und auch die Weinstube Meinhard in Winzenheim ist mit an Bord. Gutscheine à 25 Euro gehen an die KH-251975, KH-252305, KH-253802, KH-254567 und KH-256477.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de