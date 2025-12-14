Bad Kreuznacher Original
Der Lions-Kalender: Heute geht’s im Ballon hoch hinaus
Wer gewinnt, wenn sich die Türchen öffnen? Der Adventskalender des Lions Clubs Bad Kreuznach hat einiges zu bieten. Das Kunstwerk, das den Kalender in diesem Jahr ziert, stammt aus dem Nachlass der verstorbenen Künstlerin Heidrun Hahn.
Marian Ristow

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Lesezeit 1 Minute

Ob etwas für die Zähne, für den Gaumen oder ein Leckerbissen für den Theaterfreund: Die Adventskalendertürchen des Lions Clubs Bad Kreuznach werden weiter fleißig geöffnet und halten auch am Wochenende wieder zahlreiche Präsente bereit.﻿

Und hier kommen die Preise für den 14. Dezember:

Dr. Julian Schupp – Praxis für Zahnmedizin gibt eine Oral-B-Zahnbürste IO heraus. Hier gewinnen die KH-250239, KH-252084 sowie die KH-255372.

Das Museum für PuppentheaterKultur, kurz PuK, gibt Eintrittskarten im Wert von jeweils 15 Euro heraus. Hier freuen sich die KH-250126, KH-251547, KH-251869, KH-251993, KH-252268, KH-252286, KH-252309, KH-252557, KH-252940, KH-253150, KH-253313, KH-253592, KH-253765, KH-253854, KH-253898, KH-254244, KH-255649, KH-256120, KH-257200, KH-257203, KH-257316, KH-257334, KH-257798, KH-257925 und die KH-257977.

Das Restaurant Gasthaus Krone spendiert Gutscheine im Wert von 25 Euro an die Kennnummern von KH-250013, KH-250904, KH-252030, KH-252210, KH-252254, KH-252538, KH-252923, KH-253416, KH-253669, KH-253812, KH-254332, KH-254534, KH-254922, KH-255126, KH-255413, KH-256131, KH-257174, KH-257502, KH-257562 und auch die KH-257985.

Und hier kommen die Preise für den 15. Dezember:

Das Nahelädchen hat Gutscheine für jeweils eine „Nahekiste“ im Wert von 20 Euro heraus. Es freuen sich: KH-251419, KH-252702, KH-252710, KH-252993, KH-255010, KH-256519, KH-257081, KH-257140, KH-257246 und die KH-257882. Die Provinzial Versicherung Bockkopf & Lind sponsert ein iPad. Hier jubelt die KH-251516.

Das Restaurant Auszeit gibt Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro aus – diese gehen an KH-250453, KH-251128, KH-254031, KH-254352, KH-254639, KH-255748, KH-256704 sowie KH-257691. Und zum Abschluss geht es über die Wolken. Die Wilbert & Sohn Luftfahrtunternehmen GmbH lässt einen Gutschein für eine VIP-Ballonfahrt für zwei Personen steigen. Hier hebt die KH-251057 ab.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Öffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales