Der Lions-Kalender: Heute geht’s im Ballon hoch hinaus

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Ob etwas für die Zähne, für den Gaumen oder ein Leckerbissen für den Theaterfreund: Die Adventskalendertürchen des Lions Clubs Bad Kreuznach werden weiter fleißig geöffnet und halten auch am Wochenende wieder zahlreiche Präsente bereit.﻿

Und hier kommen die Preise für den 14. Dezember:

Dr. Julian Schupp – Praxis für Zahnmedizin gibt eine Oral-B-Zahnbürste IO heraus. Hier gewinnen die KH-250239, KH-252084 sowie die KH-255372.

Das Museum für PuppentheaterKultur, kurz PuK, gibt Eintrittskarten im Wert von jeweils 15 Euro heraus. Hier freuen sich die KH-250126, KH-251547, KH-251869, KH-251993, KH-252268, KH-252286, KH-252309, KH-252557, KH-252940, KH-253150, KH-253313, KH-253592, KH-253765, KH-253854, KH-253898, KH-254244, KH-255649, KH-256120, KH-257200, KH-257203, KH-257316, KH-257334, KH-257798, KH-257925 und die KH-257977.

Das Restaurant Gasthaus Krone spendiert Gutscheine im Wert von 25 Euro an die Kennnummern von KH-250013, KH-250904, KH-252030, KH-252210, KH-252254, KH-252538, KH-252923, KH-253416, KH-253669, KH-253812, KH-254332, KH-254534, KH-254922, KH-255126, KH-255413, KH-256131, KH-257174, KH-257502, KH-257562 und auch die KH-257985.

Und hier kommen die Preise für den 15. Dezember:

Das Nahelädchen hat Gutscheine für jeweils eine „Nahekiste“ im Wert von 20 Euro heraus. Es freuen sich: KH-251419, KH-252702, KH-252710, KH-252993, KH-255010, KH-256519, KH-257081, KH-257140, KH-257246 und die KH-257882. Die Provinzial Versicherung Bockkopf & Lind sponsert ein iPad. Hier jubelt die KH-251516.

Das Restaurant Auszeit gibt Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro aus – diese gehen an KH-250453, KH-251128, KH-254031, KH-254352, KH-254639, KH-255748, KH-256704 sowie KH-257691. Und zum Abschluss geht es über die Wolken. Die Wilbert & Sohn Luftfahrtunternehmen GmbH lässt einen Gutschein für eine VIP-Ballonfahrt für zwei Personen steigen. Hier hebt die KH-251057 ab.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Öffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de