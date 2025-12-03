Der Lions-Kalender: Gutachten, Gerüst und Gutscheine

Jetzt wird’s spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Alle Jahre wieder überschüttet der Lions-Club Bad Kreuznach diejenigen, die einen der 8000 Adventskalender ergattert haben, mit Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Viele haben dem heutigen Tag entgegengefiebert, und nun ist er da. Mit Beginn des Dezembers lüftet der Oeffentliche Anzeiger die Geheimnisse des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Club Bad Kreuznach.

Und hier sind die Gewinne für den 3. Dezember: Apotheke am Winzenheimer Mönchberg gibt Gutscheine à 25 Euro an die Kalender mit den Nummern KH-250366, KH-251894, KH-252883, KH-252926, KH-253140, KH-253799, KH-253979, KH-254458, KH-255491 und KH-256621 aus. Das Autohaus Jacob Fleischhauer spendiert einen Lego-Baukasten für die KH-257384. Die Gerüstbau Helmut Acht GmbH verschenkt einen Gutschein in Höhe von 500 Euro netto für eine Gerüststellung an die Nummer KH-251147. Die Gutachter Bach & Barz haben ein Kurzgutachten für Standard-Immobilie (ETW/EFW) in den Geschenkesack gepackt. Hier gewinnt der Kalender mit der Kennung KH-251895.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de