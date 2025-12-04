Der Lions-Kalender: Golf spielen und Vitamin C

Jetzt wird’s spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Auch hinter den Türchen Nummer 4 des Adventskalenders des Lions Club Bad Kreuznach befinden sich wieder eine Menge starker Gewinne für alle, die ein bisschen Glück haben. 8000 Adventskalender wurden verkauft – mit so vielen Preisen wie nie.

Und hier sind die Gewinne für den 4 . Dezember: Autoteile Bechtoldt bringt Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro unters Volk. Hier gewinnen die Kalender mit den Nummern KH-252311, KH-254736, KH-255420, KH-255558 und KH-256185.

Der Golfclub Nahetal hat Gutscheine der Sorte „Greenfee“ in den Sack gesteckt – hier profitieren die KH-251072, KH-253746, KH-254392, KH-256184, KH-256567 und die KH-256767, den Gutschein „Schnupperkurs“ gewinnen die KH-251214, KH-252900, KH-253088 und KH-254476.

Einen Gutschein für eine Beratung bei Kontur Plastische Chirurgie & Ästhetik gibt es für KH-253859, KH-253948, KH-256552, KH-257439 und KH-257814, außerdem spendiert man dort Gutscheine für Vitamin-C-Infusionen für die Nummern KH-251361, KH-253992, KH-254880, KH-255254 sowie KH-256117. Den Geschenkereigen rundet die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück mit einem Geldgeschenk à 250 Euro für den Kalender KH-257371 ab.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de