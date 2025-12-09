Der Lions-Kalender: Früchte und kaiserlich dinieren

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Da es mit Schnee erst mal nichts wird, muss man sich an anderen Dingen erfreuen – zum Beispiel an den Gewinnen aus dem Adventskalender des Bad Kreuznacher Lions-Clubs. Wir sind mitten in der zweiten Wochen des preisträchtigen Vergnügens.

Und hier kommen die Preise für den 9. Dezember:

Der Kaiserhof in Guldental spendiert jede Menge Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Hier können sich die Kalenderbesitzer mit den Nummern KH-250090, KH-250228, KH-250327, KH-251302, KH-251538, KH-252717, KH-252825, KH-253375, KH-253634, KH-254036, KH-254541, KH-254828, KH-255164, KH-255374, KH-255658, KH-255962, KH-256531, KH-256675, KH-256868, KH-256951, KH-257665, KH-257685, KH-257727, KH-257872, KH-257952 und KH-257958 freuen. Gutscheine gibt es auch von FB Feinkost. Einer im Wert von 25 Euro geht jeweils an die Nummern KH-253200, KH-254239, KH-255477 und KH-255786.

Auch Hills Früchte sponsert Gutscheine im Wert von 20 Euro. Hier freuen sich KH-250031, KH-250252, KH-250267, KH-250271, KH-250457, KH-250560, KH-250702, KH-250739, KH-250952, KH-250974, KH-250990, KH-251034, KH-251218, KH-251339, KH-251601, KH-251900, KH-252048, KH-252115, KH-252253, KH-252302, KH-252886, KH-253039, KH-253320, KH-253367, KH-253738, KH-253752, KH-253844, KH-253932, KH-253960, KH-253983, KH-254460, KH-254546, KH-254604, KH-254611, KH-254787, KH-254821, KH-255211, KH-255383, KH-255831, KH-255927, KH-255970, KH-256198, KH-256226, KH-256233, KH-256370, KH-256512, KH-256694, KH-256791, KH-256855, KH-256973, KH-257093, KH-257148, KH-257249, KH-257343, KH-257397, KH-257413, KH-257420, KH-257455, KH-257804 und KH-257998.

Stephanie Damenmode hat eine Handtasche hinter dem 9. Türchen versteckt. Gewinnkalender ist die KH-250077.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de﻿