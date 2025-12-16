Der Lions-Kalender: Double Whopper und Trainingskurse

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Weiter geht der Geschenke-Schneesturm, den der Adventskalender des Lions-Clubs Bad Kreuznach entfesselt hat. Heute gibt's Burger, Trainingsmöglichkeiten, Geld und TÜV-Untersuchungen.

Und hier kommen die Preise für den 17. Dezember:

Einen schönen Double Whopper kann man sich bei Burger King gönnen. Jeweils ein 20-Euro-Gutschein geht an die KH-252199, KH-253742, KH-254108, KH-254238 und KH-254892. Das Linias Gesundheitsstudio Ingrid Kircher spendiert einen Probemonat: Hier gewinnen die KH-251672 und die KH-253625, eine 10er-Karte für die Kurse dort geht jeweils an KH-251117, KH-252430 sowie die KH-255741.

Das Reisebüro Flugbörse verlost einen Reisegutschein in Höhe von 50 Euro. Hier gewinnen die KH-251086 und die KH-254940. Das Restaurant Mühlentor bringt Geldgeschenke in Höhe von jeweils 25 Euro an den Start. Hier gewinnen die Kalender KH-250185, KH-250945, KH-252738, KH-254095, KH-254267, KH-254793, KH-255661, KH-255972, KH-256783 sowie KH-257527.

Den Abschluss macht das Autohaus Wilhelm Schad Nachfahren mit Gutscheinen für HU/AU-Abnahme, also kurz gesagt einmal TÜV. Hier gewinnen die KH-255379 und die KH-256119.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

