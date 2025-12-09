Der Lions-Kalender: Darf’s eine neue Frisur sein?

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinne fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Es wird zweistellig: Unaufhörlich werden die Türchen des Adventskalenders des Lions-Club Bad Kreuznach geöffnet, mittlerweile sind wir bei Nummer zehn angekommen, und auch hier gibt es wieder einiges zu holen. Und wir sind noch lange nicht am Ende!

Und das sind die Gewinne für den 10. Dezember:

Das Cirrus Haarstudio hat Gutscheine in Höhe von 50 Euro gestiftet. Grund zur Freude (und zum Haarschnitt) haben die Kalender mit den Kennungen KH-250772, KH-254178, KH-254254, KH-254702, KH-255467 und KH-257956. Die Datagroup Rhein-Main GmbH gönnt der KH-252447 ein Tablet plus Zubehör.

Das Gartencenter Rehner sponsert Gutscheine in Höhe von jeweils 20 Euro für die Nummern KH-252112, KH-253638, KH-253754, KH-254227, KH-255371, KH-255436, KH-255685 und KH-257064.

Mike’s Catering lässt Gutscheine in Höhe 150 Euro springen – hier freuen sich die KH-252123, KH-252463, KH-256501 sowie die KH-257616.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

