Der Lions-Kalender: Bereit machen für den Anstrich

Eigentlich haben die 13. eines Monats keinen guten Ruf, doch im Dezember ist das anders. Denn auch hinter Türchen 13 haben sich super Gewinne versteckt – dafür hat der Lions Club Bad Kreuznach Sorge getragen.
Und das sind die Gewinne für den 13. Dezember:
Der Ford-Store Auto Pieroth in Bad Kreuznach bringt einen Gutschein für ein „Pkw Intensivtraining“ für die Nummer KH-256049 an den Start.
Die Meffert AG Farbwerke sponsert Gutscheine für Farbe in Höhe von 30 Euro. Die Inhaber der Kennnummern KH-250129, KH-250242, KH-250620, KH-250884, KH-250948, KH-251922, KH-252166, KH-252192, KH-252415, KH-252420, KH-252421, KH-252827, KH-252859, KH-252867, KH-253159, KH-253243, KH-253329, KH-253437, KH-253551, KH-253924, KH-254012, KH-254024, KH-254091, KH-254242, KH-254375, KH-254693, KH-254742, KH-254769, KH-254835, KH-255676, KH-255743, KH-255828, KH-255882, KH-256037, KH-256076, KH-256380, KH-256480, KH-256485, KH-256585, KH-256730, KH-256740, KH-256865, KH-256962, KH-257055, KH-257107, KH-257281, KH-257311, KH-257339, KH-257689 sowie KH-257962 können sich auf den nächsten Anstrich einstellen.
Das Weinaurant Bach hat Gutscheine à 25 Euro im Gepäck. Hier freuen sich die KH-250103, KH-251161, KH-251291, KH-252198, KH-252306, KH-252691, KH-254912 und KH-255728.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de