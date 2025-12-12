Der Lions-Kalender: Bereit machen für den Anstrich

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die Gewinne fliegen den Teilnehmern nur so um die Ohren. Wer hat heute Glück?

Eigentlich haben die 13. eines Monats keinen guten Ruf, doch im Dezember ist das anders. Denn auch hinter Türchen 13 haben sich super Gewinne versteckt – dafür hat der Lions Club Bad Kreuznach Sorge getragen.

Und das sind die Gewinne für den 13. Dezember:

Der Ford-Store Auto Pieroth in Bad Kreuznach bringt einen Gutschein für ein „Pkw Intensivtraining“ für die Nummer KH-256049 an den Start.

Die Meffert AG Farbwerke sponsert Gutscheine für Farbe in Höhe von 30 Euro. Die Inhaber der Kennnummern KH-250129, KH-250242, KH-250620, KH-250884, KH-250948, KH-251922, KH-252166, KH-252192, KH-252415, KH-252420, KH-252421, KH-252827, KH-252859, KH-252867, KH-253159, KH-253243, KH-253329, KH-253437, KH-253551, KH-253924, KH-254012, KH-254024, KH-254091, KH-254242, KH-254375, KH-254693, KH-254742, KH-254769, KH-254835, KH-255676, KH-255743, KH-255828, KH-255882, KH-256037, KH-256076, KH-256380, KH-256480, KH-256485, KH-256585, KH-256730, KH-256740, KH-256865, KH-256962, KH-257055, KH-257107, KH-257281, KH-257311, KH-257339, KH-257689 sowie KH-257962 können sich auf den nächsten Anstrich einstellen.

Das Weinaurant Bach hat Gutscheine à 25 Euro im Gepäck. Hier freuen sich die KH-250103, KH-251161, KH-251291, KH-252198, KH-252306, KH-252691, KH-254912 und KH-255728.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de