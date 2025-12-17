Der Lions-Kalender: Badeintritt und Übernachtungen

Jetzt wirds spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Türchen Nummer 18 fällt heute. Unaufhörlich nähern wir uns der „24“. Und los geht’s!

Und hier sind die Gewinne für den 18. Dezember:

Das Oliver Schrögel Architekturbüro hat Geldgeschenke in Höhe von jeweils 50 Euro in petto: KH-250763, KH-250975, KH-251861, KH-253741, KH-253905, KH-253956, KH-254938, KH-257256, KH-257431 und die KH-257497. Das Parkhotel Kurhaus Bad Kreuznach bringt einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen. Hier gewinnen die KH-253397 und die KH-257819.

Vom Thermal-Freibad Bad Münster gibt es eine Mehrfacheintrittskarte für das Thermalfreibad im Wert von 54 Euro für die Kalender KH-251351, KH-252913, KH-254579, KH-254882 sowie KH-256359. Und von der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke gibt es einen Gutschein auf die Stromrechnung in Höhe von 150 Euro für die Inhaber der Kalender mit den Nummern KH-252461 sowie KH-254672.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de﻿