Der Lions-Kalender: Auto waschen und Schuhe shoppen

Das 19. Türchen öffnet sich heute. Wie wär’s mit einem Waschgang für das Auto oder neuen Schuhen?
Und das sind die Gewinne für den 19. Dezember:
Von Flachdach Breivogel GmbH gibt es Geldgeschenke à 50 Euro für die Kalender KH-251499; KH-252889; KH-253063; KH-254151; KH-254988; KH-255898; KH-255997; KH-256795; KH-257423; KH-257769.
Die Jabo-Bau GmbH steuert Gutscheine für das Land- und Golfhotel Stromberg für jeweils 35 Euro bei: KH-251159; KH-252188; KH-253580; KH-256474; KH-256610; KH-257444; KH-257877. Der Schuh und Sportpalast/HNO Praxis Aletsee spendieren Gutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro: KH-251315; KH-251461; KH-251803; KH-251950; KH-252681; KH-255088; KH-255131.
Von der Wascharena gibt es Gutscheine in Höhe von jeweils 25 Euro für die Nummern KH-250213; KH-251848; KH-253169; KH-253663; KH-254213; KH-254445; KH-254648; KH-254994; KH-255584; KH-256036; KH-256214; KH-256317; KH-257019; KH-257287; KH-257553.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach, zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de