Der Lions-Kalender: Auch am 2. gibt’s Geschenke zuhauf

Jetzt wird’s spannend: Der Kreuznacher Adventskalender des Lions Clubs hält wieder Tausende Preise bereit – und die ersten Gewinner stehen fest. Wer hat heute Glück?

Alle Jahre wieder überschüttet der Lions-Club Bad Kreuznach diejenigen, die einen der 8000 Adventskalender ergattert haben, mit Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Viele haben dem heutigen Tag entgegengefiebert, und nun ist er da. Mit Beginn des Dezembers lüftet der Oeffentliche Anzeiger die Geheimnisse des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Club Bad Kreuznach.

Und hier sind die Gewinne für den 2. Dezember: Der Lions-Club Bad Kreuznach selbst bringt einen Alugussbräter der Firma Elo Stahlwaren mit. Hier gewinnt KH-255390. Außerdem gibt es eine Bosch Stichsäge PST 650 Compact + Koffer für die KH-255985, eine Bratpfanne 24 cm Pure Belugo ebenso von Elo Stahlwaren für den Kalender mit der Kennnummer KH-254278, eine Bratpfanne 28 cm Granit Solution ebenfalls von Elo Stahlwaren für KH-255808 sowie eine Bratpfanne 28 cm Pure Belugo von Elo Stahlwaren für die KH-254720.

Die Boutique Sandkorn Gutschein stiftet einen Gutschein im Wert von 100 Euro für die KH-252331. Das Restaurant & Weinbar La Cave gönnt den Nummern KH-251275, KH-256515, KH-257405 und KH-25754 Gutscheine im Wert von jeweils 36 Euro.

Weitere Gewinne sind: Wingenter Gartenmöbel verschenken jeweils einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für die Kalender KH-251618, KH-251888 und KH-252892. Das Restaurant Bella Italia spendierte zwei Gutscheine à 30 Euro an KH-250444 und KH-254090. Eine Logitech Tastatur + Hülle für ein iPad (7, 8, 9. Gen.) und einen digitalen Stift gibt es für KH-253345. Die KH-257584 und KH-257807 gewinnen jeweils eine Pfanne Relief von Elo Stahlwaren. Ein Schalttuch gibt es für die KH-253005, ein Tablet plus Zubehör für KH-254900.

An diesem Tag bedankt sich der Lions-Club Bad Kreuznach zusätzlich sehr herzlich bei den vielen Unterstützern, die dabei helfen, damit 100 Prozent der Verkaufserlöse des „Kreuznacher Adventskalender – das Original“ in Projekte für Kinder und Jugendliche gespendet werden können: Viele Mitglieder des Lions-Club Bad Kreuznach sowie ARWA Personaldienstleistungen GmbH, Augenzentrum Bad Kreuznach, Bellevita Seniorenresidenz, Bernhard GmbH Elektro- und Automatisierungstechnik, Bußmer & Orben Treppenbau und Grabmalkunst, degenia Versicherungsdienst AG, Eaton Technologies GmbH, E center Boßler, Gaul Ingenieure GmbH, GEWOBAU Bad Kreuznach, Kurz KG, Thomas GmbH & Co. KG, Vogel Sicherheitsanlagen GmbH, Weingut Anton Finkenauer, Oeffentlicher Anzeiger Bad Kreuznach.

Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Club Bad Kreuznach eingelöst werden können.

Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de