Aus auch in Bad Kreuznach Der letzte Tag im Leben des McRib Cordula Kabasch 27.10.2026, 17:28 Uhr

i Ersatzweise gab’s einen Doppel-Cheesburger: Der McRib war im Schwabenheimer Weg schon vor seinem offiziellen Ableben am Mittwoch ausverkauft. Cordula Kabasch

Es war der letzte Tag im Leben des McRib: Nach 37 Jahren hat McDonald’s den Burger am 28. Oktober aus dem Standardsortiment genommen. Eine standesgemäße Verabschiedung blieb im Schwabenheimer Weg aus: Ein nicht ganz ernst gemeinter Nachruf.

Es sollte das letzte Mal sein. Michael Sikora ist am Dienstag extra zu McDonald’s in den Schwabenheimer Weg gefahren, um den McRib zu bestellen, ehe der Burger-Klassiker am Mittwoch, 28. Oktober, für immer von der Karte verschwindet – außer vielleicht, McDonald’s lässt ihn als Aktionsburger auferstehen.







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