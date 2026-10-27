Es war der letzte Tag im Leben des McRib: Nach 37 Jahren hat McDonald’s den Burger am 28. Oktober aus dem Standardsortiment genommen. Eine standesgemäße Verabschiedung blieb im Schwabenheimer Weg aus: Ein nicht ganz ernst gemeinter Nachruf.
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Es sollte das letzte Mal sein. Michael Sikora ist am Dienstag extra zu McDonald’s in den Schwabenheimer Weg gefahren, um den McRib zu bestellen, ehe der Burger-Klassiker am Mittwoch, 28. Oktober, für immer von der Karte verschwindet – außer vielleicht, McDonald’s lässt ihn als Aktionsburger auferstehen.