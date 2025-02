Stadt kämpft mit Altlasten Der Leerstand am Bad Kreuznacher Eiermarkt 13.02.2025, 11:00 Uhr

i Was wird aus den städtischen Gebäuden Eiermarkt 14 (Foto) und Poststraße 11? Die CDU will noch einmal den Markt dafür erkunden. Dem hat der Stadtrat jetzt zugestimmt. Harald Gebhardt

Seit Jahren stehen die städtischen Gebäude Eiermarkt 14 und Poststraße 11 leer. Eigentlich sollte die Gewobau sie übernehmen. Jetzt kam die CDU mit der Idee einer neuen Markterkundung um die Ecke. Daran entzündete sich im Stadtrat eine Diskussion.

Seit 2016 steht das Gebäude am Eiermarkt 14 in Bad Kreuznach nun schon leer. Früher war darin das Ordnungsamt untergebracht. Ein zweites Gebäude um die Ecke, Poststraße 11, das die Stadt vor Jahren erworben hat, bröselt still vor sich hin. Wie geht es mit den beiden städtischen Liegenschaften weiter?

