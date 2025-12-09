Der Landesbetrieb Mobilität hat 2026 einiges vor

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach hat im nächsten Jahr einiges auf den Straßen vor – größere Maßnahmen sind die B50 bei Hochscheid, die L229 im Soonwald und die B41 bei Bad Sobernheim.
Was steht im kommenden Jahr an Straßenbauvorhaben an, für die der Landesbetrieb Mobilität in Bad Kreuznach zuständig ist? Also vor allem die Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen? Das ist für viele Autofahrer, vor allem für Pendler, interessant, weil die Bauprojekte naturgemäß mit Einschränkungen bei der Verkehrsführung verbunden sind.