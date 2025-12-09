Straßenbau im Kreis Kreuznach Der Landesbetrieb Mobilität hat 2026 einiges vor Robert Neuber 09.12.2025, 06:00 Uhr

i Der LBM wird einige Straßen im Kreis Bad Kreuznach wieder herrichten – etwa die B41 bei Bad Sobernheim und die L229 bei Kreershäuschen. Jan Woitas. picture alliance / Jan Woitas/dp

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach hat im nächsten Jahr einiges auf den Straßen vor – größere Maßnahmen sind die B50 bei Hochscheid, die L229 im Soonwald und die B41 bei Bad Sobernheim.

Was steht im kommenden Jahr an Straßenbauvorhaben an, für die der Landesbetrieb Mobilität in Bad Kreuznach zuständig ist? Also vor allem die Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen? Das ist für viele Autofahrer, vor allem für Pendler, interessant, weil die Bauprojekte naturgemäß mit Einschränkungen bei der Verkehrsführung verbunden sind.







Artikel teilen

Artikel teilen