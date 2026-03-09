Aus ihrem Schaffen und ihren Worten spricht die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit in ihrem Heimatland: Iranerin trifft auf starkes Interesse und Solidarität.
Das Interesse an der Vernissage der Ausstellung „Truth Is Body“ (Wahrheit ist Körper), die Arbeiten der iranischen Künstlerin Jaleh Tavassoli zeigt, war gewaltig. Neben den Pressevertretern waren auch viele ihrer Landsleute in den Künstlerbahnhof gekommen, die allesamt der Wunsch auf ein Ende des Krieges und einen demokratischen Neuanfang im Iran eint.