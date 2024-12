Brückenbauwerk nicht zu retten Der Kreuznacher Löwensteg muss abgerissen werden 13.12.2024, 15:49 Uhr

i Gesperrt! Die Tage des Löwenstegs sind gezählt. Die Fußgänger- und Radwegeverbindung über die Bahngleise muss abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Harald Gebhardt

Für den alten Löwensteg naht das Ende: Das Brückenbauwerk ist in einem solch desolaten Zustand, dass es abgerissen werden muss.

Hieß es in der Pressemitteilung der Stadt zunächst noch, dass der Löwensteg „bis auf Weiteres“ gesperrt werden muss, so ist nun klar: Die mehr als 100 Jahre alte wichtige Fuß- und Radwegeverbindung über die Bahngleise in die Bad Kreuznacher Innenstadt ist nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden.

