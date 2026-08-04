Countdown zum großen Volksfest
Der Kreuznacher Jahrmarkt hat einen neuen „Eyecatcher“ 
Premiere auf der Kreuznacher Pfingstwiese: Die Schaustellerfamilie Willi Kipp präsentiert erstmals ihr neues Riesenrad „Eyecatch
Premiere auf der Kreuznacher Pfingstwiese: Die Schaustellerfamilie Willi Kipp präsentiert erstmals ihr neues Riesenrad „Eyecatcher“.
Kipp & Sohn KG

Der Countdown läuft, das große Volksfest steht vor der Tür. Jetzt dauert es nur noch rund zwei Wochen, bis es wieder „nix wie enunner“ heißt und sich die Kreuznacher Pfingstwiese in die Zauberwelt des Jahrmarkts verwandelt. 

Lesezeit 3 Minuten
2026 müssen die Kreuznacher besonders lange auf ihr liebstes Fest warten. Denn bekanntermaßen beginnt der Jahrmarkt am dritten Freitag im August. Deshalb heißt es in diesem Jahr erst zum spätmöglichsten Zeitpunkt „nix wie enunner“. Doch die Vorfreude auf das große Volksfest wächst natürlich jetzt schon jeden Tag mehr, und vom 21.
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