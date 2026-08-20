Wingertshäuschen der Nahe 
Der König von Lauschied thront über dem Hottenbach 
Das hoch über dem Hottenbachtal gebaute Wingertshaus dient heute nur noch Privatleuten als Unterkunft - die Weinlage davor, eins
Das hoch über dem Hottenbachtal gebaute Wingertshaus dient heute nur noch Privatleuten als Unterkunft - die Weinlage davor, einst der Lauschieder Edelberg, liegt brach.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Heute geht es in die Höhen von Lauschied über dem Hottenbachtal.

Lesezeit 2 Minuten
Von der einstigen Weinlage des „Edelberg“ bei Lauschied ist nichts mehr übrig – außer einigen gemauerten Relikten. Eines davon steht mitten im Berg des „Kahlen Hahns“, es ist eine erstaunlich große ehemalige Kelterhalle mit Büroanbau. Die Historie dazu hatten wir schon einmal dargestellt, sie findet sich in unserem Online-Angebot unter „Der düstere Knast am kahlen Hahn von Lauschied“.
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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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