Lars Reichow spielt an Nahe Der „Klaviator“ sucht Bad Kreuznach auf Lena Reuther 23.05.2026, 09:00 Uhr

i Musikkabarettist Lars Reichow ist mit seinem Programm Boomerland am 7. Juni zu Gast im Parkhotel Kurhaus. Mario Andreya

Mit Musik, Gesang und viel Humor will Kabarettist Lars Reichow am Sonntag, 7. Juni, das Bad Kreuznacher Publikum für sich gewinnen. Aber auch ernste politische Themen werden bei seinem Auftritt im Parkhotel Kurhaus nicht zu kurz kommen.

Humorvoll wird es, wenn Musikkabarettist Lars Reichow am Sonntag, 7. Juni, im Rahmen des Kulturpark-Festivals zu Gast im Parkhotel Kurhaus ist. „Ich freue mich sehr auf meinen Auftritt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Mainzer hat er keine weite Anreise in die Kurstadt.







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