Hätten Sie’s gewusst? Wer alle Geschäfte auf dem Jahrmarkt abläuft, ist rund zwei Kilometer unterwegs. Doch es gibt noch viel mehr interessante Zahlen, Daten und Fakten zu dem fünftägigen Volksfest.

In wenigen Tage ist es wieder so weit: Der 195. Kreuznacher Jahrmarkt lockt – wie jedes Jahr ab dem dritten Freitag im August – fünf Tage lang nix wie enunner auf die Pfingstwiese. Die bunte und glitzernde Buden- und Karussellwelt ist ein überregionaler Publikumsmagnet, den längst nicht nur Gässjer besuchen. Es ist die bunte Mischung, die den Jahrmarkt so einzigartig macht. Hier ein paar bemerkenswerte und interessante Daten, Fakten und Infos zu dem Volksfest.

Jahrzehnte lang wurde übrigens kolportiert, dass jedes Jahr rund eine halbe Million Menschen auf den Jahrmarkt strömen und damit auch geworben. 2019 wurde dann nicht mehr nur geschätzt, erstmals werden die Besucher gezählt. Das Ergebnis gab Jahrmarktbürgermeister Markus Schlosser dann Ende August bekannt: Es waren exakt 191.968 Jahrmarktgänger. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. So viele werden es vermutlich auch in diesem Jahr wieder sein.

182 Geschäfte zugelassen

Etwa 650 Geschäfte haben sich wieder für den Jahrmarkt beworben, zugelassen wurden 182. Wer sie auf der Pfingstwiese alle abläuft, ist circa zwei Kilometer unterwegs. An den fünf Jahrmarktstagen werden 160.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, der Wasserverbrauch im gleichen Zeitraum beträgt 1500 Kubikmeter.

Der Sanitätsdienst, Polizei und Feuerwehr sind wieder im Gebäude Pfingstwiese 14 in den angrenzenden Bürocontainern untergebracht. Zusätzlich wird hinter dem Luftkutscherplatz an der Ecke zum Wohnwagenplatz täglich während der besucherstarken Zeiten eine zweite Anlaufstelle des Sanitätsdienstes eingerichtet.

Park & Ride und Sonderzüge

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Pendelverkehr vom Park & Ride-Parkplatz, der Michelinparkplatz in der Gensinger Straße (die Hin- und Rückfahrt kostet pro Person ab 14 Jahren 3 Euro) beziehungsweise vom Bahnhof geben. Die genauen Zeiten werden rechtzeitig auf der Jahrmarktshomepage www.nix-wie-enunner.de veröffentlicht. Dort gibt es auch weitere aktuelle Informationen zu dem Volksfest.

Der RNN setzt in Kooperation mit der KRN wieder zahlreiche Sonderbusse für die Rückfahrt vom Jahrmarkt ein. Sie verkehren am Freitag und Samstag bis tief in die Nacht. Infos zum Sonderfahrplan gibt es im Internet unter www.rnn.info

Der Zweckverbandschienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd bietet in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag verschiedene Sonderverkehrszüge ab dem Kreuznacher Hauptbahnhof an.

Mit der Kartenzahlung ist das auf Volksfesten so eine Sache. Bar zu bezahlen ist da der sichere Weg. Und wem da bei den vielen Attraktionen, Speisen und Getränken das Geld ausgeht, kein Problem: Während der Jahrmarktstage steht auf der Pfingstwiese gegenüber dem Eingang des Naheweinzeltes ein Geldautomat zur Verfügung.

i Auch mit dem Rücken kann man für den Jahrmarkt werben, wie hier die beiden Polo-Shirt-Träger Mathias Weyand (links) und Ralf Leonhard. Hansjörg Rehbein/Stadtverwaltung

So ganz ohne Werbung in eigener Sache kommt auch der Jahrmarkt nicht mehr aus. Für das Volksfest wird mit Plakaten auf Litfaßsäulen in Rheinland-Pfalz, in Geschäften und Behörden sowie in den Stadtbussen geworben. Die Tafeln an den Ortseingängen weisen schon seit Ende Juli auf den Jahrmarkt hin. Weiterhin wird in Zeitungen und Online-Diensten geworben. Auch die Jahrmarkts-T-Shirts werden wieder als schwarze Polo-Shirts mit bedrucktem Jahrmarktlogo erhältlich sein wie auch weiteres Werbematerial wie Fahnen, Pins und Aufkleber.