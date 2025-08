Eine Cuvée mit einer ganz besonderen Entstehungsgeschichte ist der Edelschliff des Jahres 2025, den Weinland-Nahe Geschäftsführerin Victoria Krings und der Winzer Henning Mathern an der Nahe-Schankstelle präsentierten. Ein Rosenquarz ist der Edelstein, der die limitierte Auflage der aktuellen Edelschliffausgabe begleitet.

i Ein Rosenquarz ziert die Edelschliffausgabe 2025, eine trockene Riesling-Lagencuvée aus Nahe-Spitzenlagen. Christine Jäckel

Perfekte Kombination: Edle Steine und edle Weine

„Die Region kann nicht nur edle Steine, sondern auch großartige edle Weine und dieses Projekt der Zusammenarbeit zwischen der Edelsteinstraße und uns zeigt, was es an Besonderheiten im Naheland gibt“, verknüpfte Victoria Krings die regionalen Schätze. Seit 2021 leitet Henning Mathern in der vierten Generation das Weingut der Familie in Niederhausen. Das Weinjahr 2024 überraschte insbesondere die Winzer in Niederhausen und an einigen anderen lokal begrenzten Stellen im Anbaugebiet mit Spätfrösten, die zum Teil für enorme Ausfälle in den Weinbergen über 80 Prozent sorgten. „Das hat uns sehr getroffen, aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern bei Kollegen in den Seitentälern nachgefragt, ob sie uns Trauben liefern können“, schildert der junge Winzer, wie man die Krise anging.

Die Trauben wurden nach den Ausleserichtlinien der Matherns geerntet, sie stammen jeweils zu einem Drittel aus Mandel, dem Schlossböckelheimer Felsenberg und aus dem Niederhäuser Pfaffenstein. Den Most aus der Grand-Cru-Lage Felsenberg hat Mathern spontan vergären lassen, das verleiht der Rosenquarz-Edelschliff-Edition langen Nachhall auf der Zunge. Die Lagencuvée bildet somit ein breiteres Spektrum der Nahe ab und kommt leichtfüßig elegant mit 11,5 Volumenprozent daher. Nach Ansicht von Winzer Mathern zeigt das auch, dass der Naheriesling trotz Klimawandel seinen Stellenwert behaupten kann, wenn die Arbeit im Weinberg und Keller entsprechend angepasst wird.

i Das Weingut Mathern war bereits zum dritten Mal erfolgreich mit der Bewerbung um den Edelschliff. Gloria Mathern jeweils mit edelsüßen Weinen und Sohn Henning jetzt mit einem trockenen Riesling. Christine Jäckel

Der dritte Edelschliff für das Weingut Mathern

Seine Mutter Gloria Mathern hat als Betriebsleiterin schon 2007 und 2008 mit jeweils einem Süßwein die Auszeichnung als Edelschliff erreicht. Damals wurde der Edelstein noch in aufwendiger Handarbeit und mit spontaner Hilfe irischer Gäste im Weingut auf jede einzelne Flasche mit Siegellack aufgebracht. Gloria Matherns kleiner Rückblick zeigt den Wandel in der Edelschliff-Legende, den Geschäftsführerin Krings angesprochen hat. Im Zeitraum der Jahre hat man einen Wechsel von edelsüß zu trocken vollzogen, bei der aktuellen 23. Ausschreibung war Voraussetzung, dass die acht angestellten Weine trockene Rieslinge des Jahrgangs 2024 in Spätlesequalität sind.

Der Sieger wird durch eine Blindverkostung ermittelt. Edelsteinkönigin Vivian Heidrich wies auf die mineralischen Einschlüsse im Rosenquarz hin. „Das sehe ich keinesfalls als Makel an, sondern vielmehr als ein Zeichen dafür an, dass ein Edelstein ein wahres Kunstwerk der Natur ist, und das gilt ebenso für den Wein“, zog Heidrich eine Parallele. Der hellrosa Stein gilt als Stein des Herzens und der Liebe. Das passt für die Edelsteinkönigin eins zu eins für die Leidenschaft, die man an der Nahe dem Wein entgegenbringt.