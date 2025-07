Dr. Hans-Gert Dhonau, d er Kuratoriumsvorsitzende der Helmut-Kochendörfer-Stiftung, hat am Pörtnerhäuschen alle Freunde der Kultur, des Brauchtums und des Frohsinns der Felkestadt zur Verleihung des Kulturpreises „Das goldene Herz“ willkommen geheißen. Er betonte: „Mit dem Kulturpreis der Stadt Bad Sobernheim würdigen wir Menschen und Initiativen, die mit Leidenschaft, ganz viel Herzblut, Heimatliebe und generationsübergreifendem Engagement unsere kulturelle Landschaft bereichern.“

So entschied das Kuratorium, den Preis in diesem Jahr an den Förderverein Sowwerummer Rosenmontagszug (FSR) zu verleihen. Dhonau ob hervor, dass der Verein, der für gelebte Gemeinschaft, Tradition und rheinische Lebensfreude stehe, der seit Jahren „bunt und laut die Fastnachtsumzüge zu einem Erlebnis voller Freude und Zusammenhalt“ mache. Dhonau hielt darüber hinaus ein flammendes Plädoyer für das Sowwerummer Platt als ein ganz besonderes „Geheischnis“ und zu pflegendes Kulturgut.

i Im Park oberhalb des Pförtnerhäuschens an der Ecke Wilhelmstraße/Ringstraße waren die 40 Garnituren und 20 Stehtische voll besetzt. Bernd-Michael Hey. Bernd Hey.

In ihrer ersten Laudatio blickte die Leiterin des Heimatmuseums Anke Wiechert zurück und erinnerte, an das Jahr 2009. Damals gründeten Ralf Erbach und Wirt Ernst Endres den Verein. Und bereits am 15. Februar 2010 zog der erste Rosenmontagsumzug durch die Stadt und erfreute bis zu 4000 Menschen. „Die feierten, tanzten, schunkelten und erfreuten sich an der Leichtigkeit des Seins“, erläuterte Wiechert. Namentlich dankt das Kuratorium dem amtierenden Vorstand und dessen Arbeit für die Fastnacht. Inzwischen seien die Veranstaltungen eine feste Größe in der Kurstadt. Wiechert, die selbst Sitzungspräsidentin beim VfL Nußbaum ist, beleuchtete auch den akademischen Teil, als 1823 in Köln der erste große „Zoch“ organisiert wurde und traf humorvoll-heiter den rechten Ton. In Reimversen hob sie an: „Mit Fähnche blau-gelb ging’s damals los, Tausende komme – das ist famos! Mir müsse nit no Meenz, do sinn jo schon genug – wir feiern hier unseren Rosenmontagszug.“ Und diese Büttenrede wurde von den Anwesenden mit einem dreifach-donnernden Helau quittiert.

i Die Rambling Rovers aus Trier haben in der Felkestadt ihre Fangemeinde und spielen, wie nun zum Sommerfest des FSR, öfters an der Nahe auf. Bernd-Michael Hey. Bernd Hey.

Strohhut, Krawatte und Fliege im Kuratorium untermauerten den hohen Stellenwert der Feierstunde. 2023 erhielt Rosa Pape „Das goldene Herz“, im vergangenen Jahr war es die Stadtkapelle und nun der FSR. Es war die 39. Verleihung der Helmut-Kochendörfer-Stiftung, entsprechend wohnten viele frühere Preisträger dem Festakt im Rahmen des zehnten Sommerfestes des FSR am Pförtnerhäuschen mit der Band Rambling Rovers aus Trier bei. „Endlich sind wir wieder da, wo wir hingehören“, rief Bandleader Andreas Sittmann aus und eröffnete den Festakt mit dem Gassenhauer von Hannes Wader „Gut, wieder hier zu sein“. Bei Kölsch und Wein, Irish Folk und Kultschlagern aus den 70er- und 80er-Jahren konnte die Stimmung an einem lauen Sommerabend nicht besser sein.

Ralf Erbach, der Vorsitzende, dankte in vollem Fastnachtsornat seinen Mitstreitern und Helfern. Der FSR zählt 111 plus 22 Mitglieder, der Beitrag im Jahr kostet 11,11 Euro, für Familien 22,22 Euro. Erbachs Wunsch sind 222 Mitglieder und diesem Ziel ist der FSR am Wochenende ein ganzes Stück weit näher gekommen. Dafür will Anke Wiechert dann ein Fass Kölsch spendieren.