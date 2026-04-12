Meinung zum Flowtrail-Park Der Fingerzeig des Jumping Jack Robert Neuber 12.04.2026, 10:32 Uhr

i Robert Neuber Jens Weber. MRV

Die neue, fahrtechnisch anspruchsvolle Passage des Flowtrail-Mountainbike-Parks in Stromberg ist beileibe nicht nur eine sportive Spaß-Idee. Hier winkt die ernstzunehmende Realität – touristisch und gesellschaftspolitisch.

Die frisch eröffneten 300 Meter Mountainbike-Strecke im Wald bei Stromberg mit dem kuriosen Namen „Jumping Jack“ sind eine sportive Herausforderung, und wer hier mit seinem Drahtesel abhebt, der hat Spaß. Doch zwei, drei Schritte zurückgetreten, mit etwas Distanz auf diese Entwicklung geschaut – und schon zeigen sich zwei Realitäten, touristisch und gesellschaftspolitisch.







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