Meinung zum Flowtrail-Park
Der Fingerzeig des Jumping Jack 
Robert Neuber
Robert Neuber
Jens Weber. MRV

Die neue, fahrtechnisch anspruchsvolle Passage des Flowtrail-Mountainbike-Parks in Stromberg ist beileibe nicht nur eine sportive Spaß-Idee. Hier winkt die ernstzunehmende Realität – touristisch und gesellschaftspolitisch.

Lesezeit 1 Minute
Die frisch eröffneten 300 Meter Mountainbike-Strecke im Wald bei Stromberg mit dem kuriosen Namen „Jumping Jack“ sind eine sportive Herausforderung, und wer hier mit seinem Drahtesel abhebt, der hat Spaß. Doch zwei, drei Schritte zurückgetreten, mit etwas Distanz auf diese Entwicklung geschaut – und schon zeigen sich zwei Realitäten, touristisch und gesellschaftspolitisch.

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