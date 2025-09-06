Wer wird neuer Beigeordneter in Bad Kreuznach? Elf Bewerber, eine heikle Frage – und warum nicht alles gesagt wird, was man weiß. Ein Blick hinter die Kulissen der politischen Personalie – und der schreibenden Zunft.

Wer steht auf der Liste? Wer hat sich beworben? Wer will Beigeordneter der Stadt Bad Kreuznach werden? Kaum eine Frage habe ich in der vergangenen Woche häufiger gehört. Diese Wahl elektrisiert den Politikbetrieb. Ich habe den Teil der Menschen, die sich für die Wahl interessieren, bewusst mit „Politikbetrieb“ umschrieben. Denn damit die Wahl wirklich jeden packt, dazu müsste sie eine Urwahl sein.

Ist sie aber zum Glück nicht. Denn diese unterliegen zu häufig Stimmungsschwankungen. Außerdem sucht man hier niemanden, der bei den Leuten „da draußen“ gut ankommt, sondern einen Experten beziehungsweise eine Expertin. Eben den oder die Beste für den Job. Denn dieser umfasst einen gewaltigen Brocken Arbeit.

Vier Bewerber haben wir bereits präsentiert, mit allen Vieren haben wir gesprochen. Nennen können hätten wir viel mehr. Nun ja, nicht alles, was man weiß, schreibt man auch. Denn es gibt da noch etwas, was man als Profi immer auf seiner Schulter sitzen hat. Man nennt das journalistische Sorgfaltspflicht. Vielleicht auch Verantwortungsbewusstsein. Oder Gewissen. Alle drei zusammen bilden gewissermaßen das Rückgrat einer solchen Berichterstattung. Manche Artikel greifen mehr Spekulationen auf als andere, aber am Ende des Tages, muss man für das, was man schreibt, Beweise, Belege und Quellen haben.

Nach rund 70 Telefonaten an Dienstag und Mittwoch konnten wir dann guten Gewissens über die Kandidatur von vier Bewerbern schreiben. Die Liste mit allen Bewerbern könnte man hier problemlos ebenso abdrucken – aber eben nicht mit gutem Gewissen.

Was passiert denn mit jemandem, der bei einem privaten Arbeitgeber in Lohn und Brot steht, und dessen Chef bei uns liest, dass möglicherweise sein bester Mitarbeiter gern woanders arbeiten würde? Auf der anderen Seite ist es genauso nachvollziehbar zu behaupten, dass man mit einer Bewerbung auf eine derart exponierte und öffentliche Stelle das vorschnelle Publikwerden in Kauf nehmen muss – und sich eben nicht wundern darf, wenn man plötzlich von sich selbst in der Zeitung lesen muss. Es ist ein stetes Abwägen zwischen dem, was von öffentlichem Interesse ist und dringend „raus muss“ und dem Einhalten journalistischer Standards.

Der Drang, vermeintliche Neuigkeiten nach dem Prinzip Posaune herauszutröten, ist groß – nicht nur bei Medienschaffenden. Jeder will der Erste sein, der eine Nachricht platziert. Sauberkeit geht in diesem Fall aber immer vor Schnelligkeit – auch wenn es manchmal schwerfällt. So, jetzt schmerzt die Schulter ein wenig – vom selbst drauf Klopfen.

Haben Sie ein formidables Spätsommerwochenende!

E-Mail: marian.ristow@ rhein-zeitung.net