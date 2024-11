Die Lebenshilfe übernimmt Der Fährbetrieb im Bad Münsterer Huttental geht weiter 22.11.2024, 13:35 Uhr

i Es geht weiter mit der Huttentalfähre, auch wenn der bisherige Fährmann "Hajo" Gellweiler nun von Bord gegangen ist. Benjamin Stöß (Archiv)

Es geht weiter mit der Huttentalfähre: Ein Nachfolger für den langjährigen Fährmann Hans-Joachim „Hajo“ Gellweiler, der endgültig von Bord gegangen ist, ist gefunden.

Die Kreuznacher Lebenshilfe wird die Nahefähre im Huttental im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg weiter betreiben. Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat im nicht öffentlichen Teil der Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit dem Pachtvertrag mit der Lebenshilfe zugestimmt und damit den Fortbestand des Fährbetriebs in Bad Münster gesichert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen