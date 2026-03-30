Automobilsalon Bad Kreuznach
Der Elektroanteil wächst, ist aber noch sehr klein
Der Anteil der rein elektrisch betriebenen Personenkraftwagen nimmt zu, das wird auf dem Automobilsalon in Bad Kreuznach sicher
Der Anteil der rein elektrisch betriebenen Personenkraftwagen nimmt zu, das wird auf dem Automobilsalon in Bad Kreuznach sicher zu sehen sein.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Zum Automobilsalon am 25. und 26. April wird es wieder viele neue Modelle zu sehen geben – sicher auch viele rein elektrisch betriebene Autos. Ihr Anteil liegt im Landkreis Bad Kreuznach zwar nur bei 3,5 Prozent, aber sie legen zu.

Lesezeit 2 Minuten
Sollte sich Tesla-Chef Elon Musk die Zulassungsstatistiken für den Landkreis Bad Kreuznach und das Bundesland Rheinland-Pfalz anschauen, dürfte er zunächst graue Haare bekommen. Denn die Besucher des Kreuznacher Automobilsalons werden eher nach Autos mit Verbrenner-Antrieb schauen, so sieht die Realität aus.

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