Automobilsalon Bad Kreuznach Der Elektroanteil wächst, ist aber noch sehr klein Robert Neuber 30.03.2026, 15:00 Uhr

i Der Anteil der rein elektrisch betriebenen Personenkraftwagen nimmt zu, das wird auf dem Automobilsalon in Bad Kreuznach sicher zu sehen sein. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Zum Automobilsalon am 25. und 26. April wird es wieder viele neue Modelle zu sehen geben – sicher auch viele rein elektrisch betriebene Autos. Ihr Anteil liegt im Landkreis Bad Kreuznach zwar nur bei 3,5 Prozent, aber sie legen zu.

Sollte sich Tesla-Chef Elon Musk die Zulassungsstatistiken für den Landkreis Bad Kreuznach und das Bundesland Rheinland-Pfalz anschauen, dürfte er zunächst graue Haare bekommen. Denn die Besucher des Kreuznacher Automobilsalons werden eher nach Autos mit Verbrenner-Antrieb schauen, so sieht die Realität aus.







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