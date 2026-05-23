Öde Kreuznacher Innenstadt Der einst lebendige Eiermarkt vegetiert vor sich hin Robert Neuber 23.05.2026, 14:30 Uhr

i Schön, aber doch etwas öde - der Eiermarkt im Jahre 2026 Robert Neuber

Gastronomisch erlebte der Eiermarkt in der historischen Neustadt goldene Zeiten – vor allem in den 1980er und 1990er-Jahren. Michel Mort, Alt Berlin, Monokel – die Gaststätten waren stets rappelvoll. Das ist vorbei. Aber warum?

Schlange stehen in Bad Kreuznach, das gab es zuletzt in Corona-Zeiten für Toilettenpapier im Supermarkt. Doch es gibt sie noch, die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, da stand man am Michel-Mort-Denkmal auf dem Eiermarkt, steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel.







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