Öde Kreuznacher Innenstadt 
Der einst lebendige Eiermarkt vegetiert vor sich hin
Schön, aber doch etwas öde - der Eiermarkt im Jahre 2026
Schön, aber doch etwas öde - der Eiermarkt im Jahre 2026
Robert Neuber

Gastronomisch erlebte der Eiermarkt in der historischen Neustadt goldene Zeiten – vor allem in den 1980er und 1990er-Jahren. Michel Mort, Alt Berlin, Monokel – die Gaststätten waren stets rappelvoll. Das ist vorbei. Aber warum? 

Lesezeit 3 Minuten
Schlange stehen in Bad Kreuznach, das gab es zuletzt in Corona-Zeiten für Toilettenpapier im Supermarkt. Doch es gibt sie noch, die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, da stand man am Michel-Mort-Denkmal auf dem Eiermarkt, steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel.

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Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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