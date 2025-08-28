In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Über dem Hottenbachtal zwischen Meddersheim und Lauschied steht ein düsteres Gemäuer im Wald...

Tief im Wald des „Kalten Hahns“ bei Lauschied steht ein großes Gemäuer alter Tage, und als Besucher ist man schlicht perplex: Wer kam dazu, hier ein so großes Doppelgebäude in ansprechender Architektur zu errichten? Es gibt an diesem 330 Meter hohen Hügel nur noch brachliegende Flächen, die mal dem Weinbau gedient haben. Aufmerksam gemacht wurden wir darauf von Förster Alexander Schlipp.

i In der früheren Kelterhalle steht dieser Anhänger, beladen mit Pflöcken für den einstigen Weinberg. Robert Neuber

Etwa 750 Meter von der im Hottenbachtal liegenden Lohmühle geht es auf einem groben Forstweg bergauf, und vor dem dann auftauchenden Gebäude steht man baff erstaunt. Links findet sich ein Teil, der wohl als Büro diente, rechts ein Lagerhaus. Das Gebäude ist wunderschön und keinesfalls billig aus Bruchstein gemauert. Hier hatte ein wohlhabender Eigner den Bauauftrag vergeben, das ist eindeutig. Allerdings sieht man im Lagerhaus, dass der Berg von hinten gegen die Mauer drückt. Wie lange das Haus noch stehen wird, ist fraglich. Im alten Büro steht noch ein antiker Ofen, in der Halle steht ein alter Anhänger mit vielen Pflöcken drauf, dazu ein uralter Handpflug – und was uns natürlich besonders freute: eine alte Ausgabe des Oeffentlichen vom September 1972, inklusive Werbung für die heiße „Capri Bar“ in Bad Kreuznach.

i So sieht der frühere Büroteil des Gebäudes heute aus. Robert Neuber

Doch was hat es mit diesem Wingertshaus auf sich? Wo ist der Wingert? Tatsächlich kann hier Heinrich Wahl aus Lauschied Auskunft geben, er recherchiert selbst zu den Hintergründen dieser Lagen. Und er erzählt uns, dass der Eigentümer damals der Landrat von Neuwied war. Die Lagen am Kahlen Hahn, die dann als „Edelberg“ vertrieben wurden, sind allesamt aufgegeben worden, teilweise brach, teilweise verwaldet. Heinrich Wahls Ur-Großvater, der aus Rheinbrohl nahe Neuwied stammte, war vom Landrat als Betreiber der Weinlagen bei Lauschied entsandt worden.

i Blick aus der wunderschön gebauten alten Kelterhalle. Robert Neuber

Die schwere Arbeit dort im steilen Hang wurde von Strafgefangenen aus Rheinbach erledigt, die vom Aufsicht führenden Wachtmeister per Zug nach Staudernheim gebracht wurden, dann zu Fuß zur Trollmühle und zum Wingert hinauf marschierten. Die ganze Woche schufteten sie als Strafe für ihre Untaten im Weinberg, und der Wachtmeister achtete darauf, dass sie sich nicht von dannen machten. Allerdings, so erzählt es Heinrich Wahl, habe der Wachtmeister doch auch ab und an Lust auf einen Schoppen gehabt. Und so habe er die Strafgefangenen im Wingertshaus am Kahlen Hahn eingesperrt und sei nach Lauschied in die Kneipe spaziert. Jede Woche wurden die Strafgefangenen ausgetauscht – übrigens gibt es in Rheinbach zwischen Bad Neuenahr und Bonn heute noch eine Justizvollzugsanstalt...

i Die alte Kelterhalle, links die eingebrochene rückwärtige Mauer zum Hang hin. Robert Neuber

Das Edelberg-Weingut der Familie Ebert vom Gonratherhof bei Weiler/Monzingen war der letzte Eigentümer der Weinlage am unteren Kahlen Hahn. Doch hier wurden die Lagen schon in den 1990er-Jahren aufgegeben, sie seien in ihrer Steilheit zu aufwendig gewesen. Der Wald holte sich die über vier Terrassen bestehende, zwei Hektar große Lage zurück, die Flächen mit dem alten Gebäude wurden verkauft.

Wer sich das Haus anschauen möchte, der geht von der Trollmühle an der L376 über die Bachbrücke und hält sich rechts bergauf. Nach gut 750 Metern erreicht man das alte Gebäude.

Vorsicht ist beim Betreten des Lagerhauses, das früher eine Kelterhalle war, geboten. Denn es ist nicht mehr stabil, der Berg drückt die Steinwand von hinten ein, sie ist in Teilen schon gebrochen – trotz des von Familie Ebert zur Stabilisierung konstruierten Betonpfeilers.

Wer das Wingertshaus auf Google Maps sucht, der findet es unter den Koordinaten 49.757064, 7.623798.