Blaulichttag in Bad Kreuznach
Der „Dingo“ kommt bei Jugendlichen besonders gut an
Das Deutsche Rote Kreuz zieht die Aufmerksamkeit der Besucher mit seinem Rettungswagen und dessen medizinischer sowie technische
Das Deutsche Rote Kreuz zieht die Aufmerksamkeit der Besucher mit seinem Rettungswagen und dessen medizinischer sowie technischer Ausrüstung auf sich.
Madeleine Assion

Schlangen Jugendlicher klettern im Minutentakt am Stand der Bundeswehr den „Dingo“ rauf und runter. Mit diesem Fahrzeug schafft die staatliche Institution direkt zum Start der Veranstaltung einen richtigen Hingucker.

Lesezeit 2 Minuten
„Welche Uniform passt zu mir?“ – Diese Frage stellten sich viele Besucher am vergangenen Mittwoch auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach im Rahmen des „Tag der Uniform“. Eine vom Jobcenter und der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach organisierte Veranstaltung, bei welcher Interessierte mit den Ausstellern von acht verschiedenen Institutionen ins Gespräch kommen konnten.
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