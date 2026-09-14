Blaulichttag in Bad Kreuznach Der „Dingo“ kommt bei Jugendlichen besonders gut an 14.09.2026, 09:00 Uhr

i Das Deutsche Rote Kreuz zieht die Aufmerksamkeit der Besucher mit seinem Rettungswagen und dessen medizinischer sowie technischer Ausrüstung auf sich. Madeleine Assion

Schlangen Jugendlicher klettern im Minutentakt am Stand der Bundeswehr den „Dingo“ rauf und runter. Mit diesem Fahrzeug schafft die staatliche Institution direkt zum Start der Veranstaltung einen richtigen Hingucker.

„Welche Uniform passt zu mir?“ – Diese Frage stellten sich viele Besucher am vergangenen Mittwoch auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach im Rahmen des „Tag der Uniform“. Eine vom Jobcenter und der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach organisierte Veranstaltung, bei welcher Interessierte mit den Ausstellern von acht verschiedenen Institutionen ins Gespräch kommen konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen