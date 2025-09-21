Schweppenhausen in Bundesliga Der Cornhole-Sack fliegt im Oktober auf Spitzenniveau Dieter Ackermann 21.09.2025, 13:00 Uhr

i Volle Konzentration und schon flogen die Säckchen beim Cornehole-Turnier in Schweppenhausen, durch die Schlossgartenhalle. Dieter Ackermann

Cornhole-Bundesliga in Schweppenhausen: Vom Hobby-Spaß zum Ernst des Wettbewerbs. Nach einem stimmungsvollen Wochenende mit dem „Schoppi-Cup“ und den Vereinsmeisterschaften steht der TuS 09 Schweppenhausen nun vor dem ersten Bundesliga-Rückspiel.

Spannende Spiele, jede Menge Spaß und tolle sportliche Leistungen prägten beim Cornhole-Wochenende des TuS 09 Schweppenhausen das Bild in der Schlossgartenhalle. Zunächst stand das 1. Cornhole-Hobby-Turnier im Blickpunkt, an dem 20 Zweierteams teilnahmen.







