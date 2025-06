Der Bunker ist nicht nur in Wallhausen absoluter Kult

Die dreitägigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Jugendvereins Bunker Wallhausen wurden geprägt von einem feierlichen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius, einem Sektempfang im Bunker, herzlichen Worten der Anerkennung, des Lobes und Dankes, ganz viel Party, Riesenstimmung, Livemusik, einem Familiennachmittag, Blasmusik, Gesang, Tanzvorführungen, frenetischem Beifall und reichlich Feierlaune im Festzelt "Im Brühl".

Schon der offizielle Teil sorgte für Gänsehaut, als der Vorsitzende des Jubelvereins Johannes Jaeckel Mitglieder und Ehrengäste, darunter die ehemaligen Ortsbürgermeister Wolfgang Zerback und Franz-Josef Jost, willkommen hieß und dabei deutlich machte: „Wir sind immer noch ein Treffpunkt für jung und alt. Unser Erfolg ist einmal mehr das altbewährte Konzept: Engagement, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Gemeinschaft. Einmal Bunkermitglied, bleibt man das ein Leben lang.“

"Ich bin stolz auf euch und darauf, ein Teil von euch zu sein", hob Ortsbürgermeister Christoph Jäckel hervor und drückte seine Freude darüber aus, dass 50 Prozent des Gemeinderates dem Bunker angehören. Das vorgesehene Geldgeschenk von 250 Euro verdoppelte er spontan und Verbandsgemeindebürgermeister Markus Lüttger steuerte ebenfalls 500 Euro bei. Die gibt der Bunker gerne an den Förderverein Lützelsoon weiter. „Der Bunker ist der tollste Verein der Verbandsgemeinde", bekräftigte Lüttger. „Ihr helft dort, wo Hilfe gebraucht wird, seid über Wallhausen hinaus bekannt, eine tolle Familie, zu der ich seit einer Woche ebenfalls gehöre und von daher lade ich euch gerne zu meinem Geburtstag ein.“

Landrätin Bettina Dickes nahm den Faden auf: „Der Bunker Wallhausen ist einzigartig, es ist mehr als toll, dass es den Bunker gibt, eine Interessensgemeinschaft, die in beispielhafter Weise zeigt, was ein Dorf leisten kann.“ Beim Familiennachmittag schlossen sich weitere Gratulanten, vor allem aus der Wallhäuser Vereinswelt, an.