Bad Kreuznacher Kultbahn
Der Blaue Klaus ist frisch poliert und bereit zur Fahrt
Gründlich überholt hat Tobias Heil die Bimmelbahn, mit der er Fahrgästen auch in diesem Jahr die Sehenswürdigkeiten der Kurstadt
Gründlich überholt hat Tobias Heil die Bimmelbahn, mit der er Fahrgästen auch in diesem Jahr die Sehenswürdigkeiten der Kurstadt nahe bringen wird.
Jens Fink

Nach monatelanger Sanierung erstrahlt der Blaue Klaus in neuem Glanz – und startet ab Karfreitag wieder durch Bad Kreuznach. Doch hinter dem frischen Anstrich steckt eine Mammutaufgabe. Warum die Wegebahn mehr ist als nur ein Touristenmagnet.

Lesezeit 2 Minuten
Auch in Zukunft wird die Kreuznacher Bimmelbahn ihren Dienst tun. Die auch als Blauer Klaus bekannte Wegebahn ist seit Ende der 1990er-Jahre eine nicht nur bei Touristen beliebte Attraktion. Roland Graffe, der die Bahn zehn Jahre lang betrieben hatte, suchte drei Jahre lang einen Nachfolger und fand diesen schließlich in Tobias Heil, der die Wegebahn 2024 erwarb.

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