Der Kreuznacher Mountainbike-Verein will bis zum nächsten Jahr die Strecke im Hardt-Wald anlegen, die sich insbesondere für Kinder eignet. Dafür werden nun Spenden gesammelt.

Der Mountainbike-Verein Bad Kreuznach hatte kürzlich von Visionen berichtet, wonach die schon seit langem hergerichteten, aber inoffiziellen Bike-Pfade bei Altenbamberg und am Rabenstein über dem Salinental bald hergerichtet und in die offizielle Trail-Landschaft eingebaut werden könnten. Doch bevor es an diese Pläne geht, soll das bestehende Portfolio der „Hardt-Lines“ vervollständigt werden – und dafür wird nun um Spenden gebeten.

i Zur Eröffnung im August 2024 konnten immerhin drei Mountainbike-Strecken im Kreuznacher Hardt-Wald angeboten werden. Robert Neuber

Der Verein hat ja bekanntlich im Jahr 2023 angefangen, in Kooperation mit dem Forst einen Trail-Park unterhalb des Fernsehturms anzulegen. Die Mitglieder haben eifrig selbst gewerkelt und binnen eines Jahres drei fahrtechnisch attraktive Strecken hergerichtet, die witzige Namen bekamen: „Pickeldy“ und „Shredderick“ sowie „Bombtrack“. Angekündigt wurde schon zu Beginn der Arbeiten, dass es nach diesen ersten drei Pfaden einen speziellen Trail für Kinder und Anfängergeben soll. Und es soll eine Strecke für jene geschaffen werden, denen die bisher gebauten Pisten leicht erscheinen, was die Fahrtechnik betrifft. Die bisherigen Pisten sind nichts für blutige Anfänger, aber sie sind auch nicht wirklich herausfordernd. Das wird sich mit der künftigen Enduro-Strecke namens „El Schanzo“ ändern, und der Name weist schon darauf hin, dass hier von den Bikern eine gewisse Sprungbereitschaft verlangt werden wird.

i Die Pickeldy-Abfahrt im Kreuznacher Hardt-Wald Robert Neuber

Was dem Verein aber aktuell unter den Nägeln brennt, das ist die Strecke für die Knirpse, die „Blauer Klaus“ heißen wird. Denn sie stellt bautechnisch besondere Herausforderungen im Gefälle des Hardt-Waldes – eben weil ja riskante Passagen mit hohen Steilheitsgraden vermieden werden müssen. Daher bittet der Verein nun um Spenden.

Wie Vorsitzender Sascha Barth mitteilt, braucht man für die Kinderstrecke 15.000 Euro, vor allem für die Baggerarbeiten. Denn so wie bei den bisherigen Trailbauten nur mit Spitzhacke und Schaufel „bewaffnet“ werde es nicht hinhauen, man brauche Spezialwerkzeug und Baumaschinen: „Wir brauchen Maschinen, Bagger, Material und Profis, um das Ding richtig gut und sicher umzusetzen“, so der Verein in seinem Spendenaufruf.

Den genannten Betrag braucht man für die Kinderstrecke – weitere 5000 Euro würden reichen, um „El Schanzo“ zu realisieren, also die anspruchsvolle Strecke. Wenn alles funktioniere, dann werde man Anfang 2026 fertig sein: „Die Strecke wird ein Ort, an dem Kinder den Mountainbikesport entdecken können – mit Freunden, mit der Familie, mit Spaß und Bewegung an der frischen Luft.“

i Eine der Kehren der aktuellen Mountainbike-Trails im Hardt-Wald Robert Neuber

Den spendierfreudigen Kreuznacher Bürgern und Unternehmern bietet der Mountainbikeverein auch eine gewisse Werbemöglichkeit. Wer mehr als tausend Euro beisteuert, der wird samt Logo auf den Infotafeln veröffentlicht, die an den Bike-Strecken postiert sind. Ansonsten sind die Spenden auf der Homepage des Vereins sichtbar. Und dann gebe es eben noch einen „intrinsischen“ Lohn, so der Verein: nämlich „das gute Gefühl, etwas Bleibendes für die Region geschaffen zu haben“.

Mountainbike-Parcours für Kinder: Spenden