Weider heimisch in der Region Der Biber erobert auch die Nahe zurück Josef Nürnberg 22.12.2025, 17:00 Uhr

i Laut Biberexperte Jörg Homann von der Naturstation Bad Münster am Stein ist der angenagte Baum gegenüber der Crucenia-Therme der sichere Beweis dafür, dass es dem Biber am Rande des Kurgebietes sehr gut gefällt. Josef Nürnberg

Auch wenn Spaziergänger den dämmerungsaktiven Nager nur selten zu Gesicht bekommen: Der Biber ist zurück in der Region. Die Beweise findet Experte Martin Steverding im Kreis Bad Kreuznach an allen Ecken.

Er flaniert nicht durchs Kurgebiet, man sieht ihn kaum – und wenn nur mit viel Glück in der Dämmerung – dennoch gefällt diesem Kurgast Bad Kreuznach so gut, dass er sich längst gegenüber den Crucenia-Thermen niedergelassen hat. Die Rede ist nicht von irgendeinem Gast, sondern vom Biber, der seit einigen Jahren in Bad Kreuznach heimisch ist.







