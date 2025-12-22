Der Biber erobert auch die Nahe zurück

Auch wenn Spaziergänger den dämmerungsaktiven Nager nur selten zu Gesicht bekommen: Der Biber ist zurück in der Region. Die Beweise findet Experte Martin Steverding im Kreis Bad Kreuznach an allen Ecken.
Er flaniert nicht durchs Kurgebiet, man sieht ihn kaum – und wenn nur mit viel Glück in der Dämmerung – dennoch gefällt diesem Kurgast Bad Kreuznach so gut, dass er sich längst gegenüber den Crucenia-Thermen niedergelassen hat. Die Rede ist nicht von irgendeinem Gast, sondern vom Biber, der seit einigen Jahren in Bad Kreuznach heimisch ist.