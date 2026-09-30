In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Die südlichsten Exemplare des Anbaugebiets sind bei Alsenz im Ortsteil Oberndorf zu finden – etwa in der Lage Beutelstein.
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Es ist herrlich, positiv überrascht zu werden. Und genau das passierte uns am südlichsten Zipfel des Nahe-Weinanbaugebiets. Nämlich bei Alsenz. Ja, man mag es kaum glauben, weil es medial kaum mal in die Hauptrolle gesetzt wird. Aber das Alsenztal hat Weinberge.