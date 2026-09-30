Wingertshäuschen an der Nahe 
Der Beutelstein-Hingucker am südlichsten Zipfel 
Dieses Wingertshäuschen findet sich zwischen Oberndorfer Feuersteinrossel und Beutelstein und somit am südlichsten Zipfel des Na
Dieses Wingertshäuschen findet sich zwischen Oberndorfer Feuersteinrossel und Beutelstein und somit am südlichsten Zipfel des Nahe-Anbaugebiets.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Die südlichsten Exemplare des Anbaugebiets sind bei Alsenz im Ortsteil Oberndorf zu finden – etwa in der Lage Beutelstein.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist herrlich, positiv überrascht zu werden. Und genau das passierte uns am südlichsten Zipfel des Nahe-Weinanbaugebiets. Nämlich bei Alsenz. Ja, man mag es kaum glauben, weil es medial kaum mal in die Hauptrolle gesetzt wird. Aber das Alsenztal hat Weinberge.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren