Wingertshäuschen an der Nahe Der Beutelstein-Hingucker am südlichsten Zipfel Robert Neuber 30.09.2026, 19:00 Uhr

i Dieses Wingertshäuschen findet sich zwischen Oberndorfer Feuersteinrossel und Beutelstein und somit am südlichsten Zipfel des Nahe-Anbaugebiets. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Die südlichsten Exemplare des Anbaugebiets sind bei Alsenz im Ortsteil Oberndorf zu finden – etwa in der Lage Beutelstein.

Es ist herrlich, positiv überrascht zu werden. Und genau das passierte uns am südlichsten Zipfel des Nahe-Weinanbaugebiets. Nämlich bei Alsenz. Ja, man mag es kaum glauben, weil es medial kaum mal in die Hauptrolle gesetzt wird. Aber das Alsenztal hat Weinberge.







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