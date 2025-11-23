Kinderschutzbund Bad Kreuznach Der Betreuungsbedarf für Kinder wächst Jens Fink 23.11.2025, 09:00 Uhr

i Mit dem gemeinsam gesungenen „Kinderrechtelied“ eröffneten die Kinder ihre Rallye durch die Innenstadt. Jens Fink

Am Tag der Kinderrechte veranstaltete der Kinderschutzbund auf dem Eiermarkt eine „Kinderrechte“-Aktion. Der Platz in der Kreuznacher Neustadt trägt seit 2019 die Zusatzbezeichnung „Platz der Kinderrechte“.

Mit einer „Rallye der Kinderrechte“ machte der Kinderschutzbund (KSB) auf die Belange von jungen Menschen aufmerksam, die in unserer Gesellschaft mehr Beachtung erfahren sollten. Dies bekräftigten die Verantwortlichen des KSB an ihrer Geschäftsstelle am Eiermarkt, wo rund 40 Kinder des offenen Kindertreffs „Knallfrosch-Club“ zum Auftakt der Rallye gemeinsam mit ihren Betreuern das „Kinderrechtelied“ anstimmten.







Artikel teilen

Artikel teilen